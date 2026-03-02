Українські вступники зможуть скласти НМТ-2026 у 31 країні світу

У 2026 році українські вступники зможуть скласти національний мультипредметний тест не лише в Україні, а й за кордоном. Такий крок відкриває додаткові можливості для молоді, яка тимчасово перебуває поза межами держави, однак передбачає обмеження щодо кількості місць і потребує своєчасної реєстрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

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Наразі підтверджено домовленості щодо проведення НМТ у межах

основної сесії в таких країнах: Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.

в таких країнах: Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція. додаткова сесія буде проведена в Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Чехії.

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В установі повідомили, що перемовини з окремими закордонними установами / організаціями ще тривають. Сподіваємося, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте.

Як взяти участь у НМТ за кордоном

Радимо потенційним учасникам, які планують проходити НМТ за кордоном, не зволікати з реєстрацією, яка розпочнеться 5 березня й триватиме до 2 квітня .

й триватиме . Якщо згодом з’явиться більш зручна локація, вступник / вступниця зможете до 7 квітня включно змінити реєстраційні дані й вибрати населений пункт, що розташований ближче до його / її місцеперебування на час проведення НМТ.

Про нові локації ми повідомлятимемо на нашому сайті

Наголошуємо, що за кордоном ми маємо обмеження щодо кількості осіб, які можуть узяти участь в НМТ. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору. Зверніть також увагу, що деякі локації будуть доступними тільки в межах додаткових сесій НМТ.

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Зауважимо, що НМТ за кордоном буде проведено так само, як і в Україні, тобто в спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.

"Стежте за новинами на нашому сайті, щоб своєчасно отримувати всю важливу інформацію щодо реєстрації для участі в НМТ та проведення тестування", - звернулися в установі до випускників.