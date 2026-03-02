Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ-2026 в 31 стране мира
В 2026 году украинские абитуриенты смогут сдать национальный мультипредметный тест не только в Украине, но и за рубежом. Такой шаг открывает дополнительные возможности для молодежи, которая временно находится за пределами государства, однако предусматривает ограничения по количеству мест и требует своевременной регистрации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
На данный момент подтверждены договоренностио проведении НМТ в пределах
- основной сессии в таких странах: Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Армении, Грузии, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.
- Дополнительная сессия будет проведена в Болгарии, Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Канаде, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Чехии.
В учреждении сообщили, что переговоры с отдельными зарубежными учреждениями / организациями еще продолжаются. Надеемся, что количество локаций, где будет проходить оценка, увеличится.
Как принять участие в НМТ за рубежом
- Советуем потенциальным участникам, которые планируют проходить НМТ за рубежом, не медлить с регистрацией, которая начнется 5 марта и продлится до 2 апреля.
- Если впоследствии появится более удобная локация, абитуриент / абитуриентка сможет до 7 апреля включительно изменить регистрационные данные и выбрать населенный пункт, расположенный ближе к его / ее местонахождению на время проведения НМТ.
- О новых локациях мы будем сообщать на нашем сайте.
Подчеркиваем, что за рубежом у нас есть ограничения по количеству лиц, которые могут принять участие в НМТ. Поэтому в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте определенной страны он станет недоступным для выбора. Обратите также внимание, что некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительных сессий НМТ.
Отметим, что НМТ за рубежом будет проводиться так же, как и в Украине, то есть в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценивания качества образования.
"Следите за новостями на нашем сайте, чтобы своевременно получать всю важную информацию о регистрации для участия в НМТ и проведении тестирования", - обратились в учреждении к выпускникам.
