НМТ 2025: какие школы обеспечили ученикам наилучшие результаты

Ведущие образовательные порталы опубликовали рейтинг школ, ученики и ученицы которых получили лучшие результаты на НМТ 2025. Этот рейтинг — своего рода чемпионат в украинском образовании, ведь он отмечает лучших на основе объективных результатов, а не субъективных мнений.

Какие школы вошли в десятку лидеров*?

Лицей "Интеллект" (Киев);

Львовский физико-математический лицей-интернат (Львов);

Научный лицей им. Н. Сабата (Ивано-Франковск);

Залещицкая государственная гимназия (Тернопольская область);

Русановский лицей (Киев);

"Оптима" (дистанционная школа);

Львовская академическая гимназия при "Львовской политехнике" (Львов);

Политехнический лицей НТУУ "КПИ" (Киев);

Лицей № 12 "Интеллект" (Днепр);

Частное учебное заведение "Европейский коллегиум" (Киев).

Помимо прочего, этот рейтинг — еще и признак прогресса дистанционного образования в Украине.

Самая большая украинская дистанционная школа "Оптима" уже который год занимает одну из самых высоких позиций в этом рейтинге. В 2025 году она вошла в шестерку лучших школ страны, заняла третье место среди киевских учебных заведений и стала бесспорным лидером среди дистанционных школ. Ни одна другая не попала даже в 200 лучших. Все это восхищает еще больше, когда мы узнаем, что в "Оптиме" качественное образование получают одновременно более 20 000 школьников!

Одно из главных преимуществ школы — технические и преподавательские возможности, которые позволяют детям удобно учиться отовсюду. Такой комфортный образовательный опыт привлекает многих школьников, и в этом году НМТ сдавали 1 825 выпускников заведения. Это больше, чем во всех других школах из тридцатки лучших этого рейтинга вместе!

В самой "Оптиме" уже успели прокомментировать достижение: "Отличные результаты наших выпускников на НМТ — это плоды системного подхода к обучению, сочетающего качественный образовательный контент, постоянную поддержку преподавателей и тьюторов, инновационную учебную платформу и высокий профессионализм всех специалистов нашей школы".

Действительно, в то время, когда наши школьники находятся в разных уголках Земли, часто очень отдаленных, качественное дистанционное образование стало крайне важным. "Оптима" дает детям, вынужденно находящимся за границей, возможность сохранять связь с Украиной, получать образование и эффективно готовиться к НМТ. Таким образом школа вносит большой вклад в формирование образованного молодого украинского поколения.* Рейтинг подготовлен по материалам образовательных порталов osvita.ua и education.ua.