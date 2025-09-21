НМТ 2025: які школи забезпечили учням найкращі результати

Реклама

Провідні освітні портали опублікували рейтинг шкіл, учні та учениці яких здобули найкращі результати на НМТ 2025. Цей рейтинг — своєрідний чемпіонат в українській освіті, адже він відзначає найкращих на основі об’єктивних результатів, а не суб’єктивних думок.

Які школи увійшли до десятки лідерів*?

Ліцей "Інтелект" (Київ);

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат (Львів);

Науковий ліцей ім. М. Сабата (Івано-Франківськ);

Заліщицька державна гімназія (Тернопільська область);

Русанівський ліцей (Київ);

"Оптіма" (дистанційна школа);

Львівська академічна гімназія при "Львівській політехніці" (Львів);

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" (Київ);

Ліцей № 12 "Інтелект" (Дніпро);

Приватний навчальний заклад "Європейський колегіум" (Київ).

З-поміж усього, цей рейтинг — ще й відзнака прогресу дистанційної освіти в Україні.

Найбільша українська дистанційна школа "Оптіма" вже котрий рік поспіль посідає одну з найвищих позицій у цьому рейтингу. У 2025 році вона увійшла в шістку найкращих шкіл країни, посіла третє місце серед київських навчальних закладів і стала беззаперечним лідером серед дистанційних шкіл. Жодна інша не потрапила навіть у 200 найкращих. Усе це захоплює ще більше, коли ми дізнаємося, що в "Оптімі" якісну освіту здобувають одночасно більш ніж 20 000 школярів!

Одна з головних переваг школи — технічні та викладацькі можливості, які дають дітям змогу зручно навчатися звідусіль. Такий комфортний освітній досвід приваблює багатьох школярів, і цьогоріч НМТ складали 1 825 випускників закладу. Це більше, ніж в усіх інших школах із тридцятки найкращих цього рейтингу гуртом!

У самій "Оптімі" вже встигли прокоментувати досягнення: "Відмінні результати наших випускників на НМТ — це плоди системного підходу до навчання, що поєднує якісний освітній контент, постійну підтримку викладачів і тьюторів, інноваційну навчальну платформу та високий професіоналізм усіх фахівців нашої школи".

Дійсно, у часи, коли наші школярі перебувають у різних куточках Землі, часто дуже віддалених, якісна дистанційна освіта стала вкрай важливою. "Оптіма" дає дітям, які вимушено перебувають за кордоном, можливість зберігати зв’язок з Україною, здобувати освіту та ефективно готуватися до НМТ. Таким чином школа робить вагомий внесок у формування освіченого молодого українського покоління.

* Рейтинг підготовано за матеріалами освітніх порталів osvita.ua та education.ua.