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Новости Образование в Украине
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Машиностроителей, электриков и строителей будут готовить больше: в МОН рассказали о поступлении в колледжи

В МОН назвали приоритетные специальности для колледжей в 2026 году

В Украине 25 июня начнется приемная кампания в учреждения профессионального и предвузовского образования.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний, передает Цензор.НЕТ. По его словам, принципиальных изменений для абитуриентов в этом году не предусмотрено, а профессиональное образование останется преимущественно бесплатным.

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Почти все студенты обучаются за счет бюджета

В МОН отмечают, что около 95% студентов профессиональных учебных заведений обучаются по региональному заказу.

Помимо бесплатного обучения, большинство из них получают стипендии и могут проживать в общежитиях без дополнительных расходов.

Вступительная кампания в колледжи традиционно продлится дольше, чем в высшие учебные заведения, чтобы охватить как можно больше абитуриентов.

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На какие специальности планируют увеличить госзаказ

В Министерстве образования сообщили, что окончательный объем государственного заказа на 2026 год еще не утвержден.

В то же время его планируют увеличить для специальностей, имеющих ключевое значение для экономики и послевоенного восстановления страны.

Речь идет о машиностроении, электротехнике, авиационной и ракетно-космической технике, а также инженерных и строительных специальностях.

Также в МОН подчеркнули, что после принятия нового закона "О профессиональном образовании" колледжи получили больше автономии и могут самостоятельно определять отдельные особенности вступительной кампании.

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вступительная кампания (280) образование (2239)
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Топ комментарии
+3
Ніхто тут не планує залишатися, годувати ваших мєнтів, прокурорів суддів та інших дармоїдів з захмарними зарплатами та пенсіями.
Кого не запитаю, всі їдуть вчитися в Польщу. Шукайте дурнів називається.
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12.06.2026 12:04 Ответить
+3
Звісно профанація, головне звучне гасло, потім бабло з бюджету, а наприкінці- кінці в Ізраїлі.
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12.06.2026 12:08 Ответить
+3
Пізно всралися, років 20 тому як мінімум треба було це робити, зараз бусярять як раз простих машинобудівників , токарів, слюсарів і всіх тих хто може побудувати країну після війни руками! Що можуть побудувати різні гівномарафонці, медійники, блохери на кшталт Петрова?
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12.06.2026 12:24 Ответить
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А якже багаторічний курс на освіту українського населення у сферах юридично-економічних? Похерять?
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12.06.2026 12:04 Ответить
Ніхто тут не планує залишатися, годувати ваших мєнтів, прокурорів суддів та інших дармоїдів з захмарними зарплатами та пенсіями.
Кого не запитаю, всі їдуть вчитися в Польщу. Шукайте дурнів називається.
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12.06.2026 12:04 Ответить
Це як в басні про двох генералів(менти, прокурори, судді і решали) і робітника(думаю хто такі зрозуміло, той хто створює ВВП).
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12.06.2026 12:07 Ответить
відновлення пту?
для кого ця маячня?
ще вчора хотіли відміняти математику, а вже сьогодні машинобудівники, електрики і будівельники?чергова тупорила профанація від зелених чудо юдо мародерів!!!!!
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12.06.2026 12:06 Ответить
Звісно профанація, головне звучне гасло, потім бабло з бюджету, а наприкінці- кінці в Ізраїлі.
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12.06.2026 12:08 Ответить
Уже пора вводить в обиход термин, не только " Страна террорист" но и "Страна барыга"! Это те страны, которые укрывают у себя воров всех мастей и деньги которые они украли в своих государствах.
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12.06.2026 12:36 Ответить
Свириденко, і так не встигає через своє учителювання у милованова, щось читати, що їй підсовують за Регламентом КМУ на оті засідання, якогось там «Уряду» від кабміндічів, та лупання очима на камери ЗМІ!!
А тут, он стіль ще студентів, хочуть почути від неї, як екскортниці єрмака, її «вчьонії підходи» до такої справи делікатної, як екскортниці …
Вони і так, як бджола, і вашим і нашим…
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12.06.2026 12:13 Ответить
тсссс...
будь ласка!
трохи поваги.
не ескортниці.
стюардеси.
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12.06.2026 12:20 Ответить
лісовий розвалив низку коледжів тіко у Кривому Розі. Кого він буде готувати, коли нормальні батьки вивезли дітей за кордон? Про що мріють зелені? Не бачить їм повернення молоді як ви ржали і не бачили чим найвеличніший лідер грав на роялі.
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12.06.2026 12:22 Ответить
Пізно всралися, років 20 тому як мінімум треба було це робити, зараз бусярять як раз простих машинобудівників , токарів, слюсарів і всіх тих хто може побудувати країну після війни руками! Що можуть побудувати різні гівномарафонці, медійники, блохери на кшталт Петрова?
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12.06.2026 12:24 Ответить
Ніхера в них з підготовкою не получится, адже немає поступальності, наступності в освіті, ці принципи порушені в середній школі. Школи, тепер ліцеї, мали б забезпечити профорієнтацію, визначати здібних до технічних професій дітей, ще з школи сформувати в них чіткий план та алгоритм дій для здобуття професій, дати ази конструювання, матеріалознавства, технологій і практики обробки основних матеріалів, зокрема на уроках математики, фізики, креслення, технологій. Народознавство, вишивка хрестиком на уроках технологій, макраме,... цього не досягнуть.
Це всеодно коли б поставили за мету збільшити кількість медперсоналу в країні, але біологію почали б вивчати аж на першому курсу мед. університету.
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12.06.2026 12:31 Ответить
Ума нема, строй дома.
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12.06.2026 12:33 Ответить
 
 