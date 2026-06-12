Машиностроителей, электриков и строителей будут готовить больше: в МОН рассказали о поступлении в колледжи

В Украине 25 июня начнется приемная кампания в учреждения профессионального и предвузовского образования.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний, передает Цензор.НЕТ. По его словам, принципиальных изменений для абитуриентов в этом году не предусмотрено, а профессиональное образование останется преимущественно бесплатным.

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Почти все студенты обучаются за счет бюджета

В МОН отмечают, что около 95% студентов профессиональных учебных заведений обучаются по региональному заказу.

Помимо бесплатного обучения, большинство из них получают стипендии и могут проживать в общежитиях без дополнительных расходов.

Вступительная кампания в колледжи традиционно продлится дольше, чем в высшие учебные заведения, чтобы охватить как можно больше абитуриентов.

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На какие специальности планируют увеличить госзаказ

В Министерстве образования сообщили, что окончательный объем государственного заказа на 2026 год еще не утвержден.

В то же время его планируют увеличить для специальностей, имеющих ключевое значение для экономики и послевоенного восстановления страны.

Речь идет о машиностроении, электротехнике, авиационной и ракетно-космической технике, а также инженерных и строительных специальностях.

Также в МОН подчеркнули, что после принятия нового закона "О профессиональном образовании" колледжи получили больше автономии и могут самостоятельно определять отдельные особенности вступительной кампании.

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