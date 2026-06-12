Машиностроителей, электриков и строителей будут готовить больше: в МОН рассказали о поступлении в колледжи
В Украине 25 июня начнется приемная кампания в учреждения профессионального и предвузовского образования.
Об этом сообщил журналистам заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний, передает Цензор.НЕТ. По его словам, принципиальных изменений для абитуриентов в этом году не предусмотрено, а профессиональное образование останется преимущественно бесплатным.
Почти все студенты обучаются за счет бюджета
В МОН отмечают, что около 95% студентов профессиональных учебных заведений обучаются по региональному заказу.
Помимо бесплатного обучения, большинство из них получают стипендии и могут проживать в общежитиях без дополнительных расходов.
Вступительная кампания в колледжи традиционно продлится дольше, чем в высшие учебные заведения, чтобы охватить как можно больше абитуриентов.
На какие специальности планируют увеличить госзаказ
В Министерстве образования сообщили, что окончательный объем государственного заказа на 2026 год еще не утвержден.
В то же время его планируют увеличить для специальностей, имеющих ключевое значение для экономики и послевоенного восстановления страны.
Речь идет о машиностроении, электротехнике, авиационной и ракетно-космической технике, а также инженерных и строительных специальностях.
Также в МОН подчеркнули, что после принятия нового закона "О профессиональном образовании" колледжи получили больше автономии и могут самостоятельно определять отдельные особенности вступительной кампании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кого не запитаю, всі їдуть вчитися в Польщу. Шукайте дурнів називається.
для кого ця маячня?
ще вчора хотіли відміняти математику, а вже сьогодні машинобудівники, електрики і будівельники?чергова тупорила профанація від зелених чудо юдо мародерів!!!!!
А тут, он стіль ще студентів, хочуть почути від неї, як екскортниці єрмака, її «вчьонії підходи» до такої справи делікатної, як екскортниці …
Вони і так, як бджола, і вашим і нашим…
будь ласка!
трохи поваги.
не ескортниці.
стюардеси.
Це всеодно коли б поставили за мету збільшити кількість медперсоналу в країні, але біологію почали б вивчати аж на першому курсу мед. університету.