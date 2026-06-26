МОН оставило без изменений минимальный балл для абитуриентов

Министерство образования и науки Украины не будет изменять минимальный конкурсный балл для поступления на ряд специальностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе МОН на обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Почему правила не будут пересматриваться

В МОН ответили, что менять условия во время вступительной кампании нельзя, даже с учетом сложных обстоятельств.

В министерстве подчеркнули, что правила должны быть одинаковыми для всех и оставаться предсказуемыми. Их утвердили заранее после обсуждения с университетами и специалистами. Учебные заведения уже сформировали собственные правила приема и настроили электронные системы.

"Изменять правила во время вступительной кампании под давлением обстоятельств недопустимо - они должны быть предсказуемыми и справедливыми", - подчеркнули в Минобразования.

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Какие специальности имеют повышенные требования

Минимальный конкурсный балл 150 действует для медицины, педиатрии, стоматологии, медицинской психологии, права, международного права, международных отношений и публичного управления. Это касается даже контрактной формы обучения.

В МОН объясняют, что эти направления связаны со здоровьем людей, правами граждан и государственным управлением. Поэтому качество подготовки специалистов должно быть высоким.

Также в министерстве обратили внимание, что конкурсный балл, результат НМТ и проходной балл - это разные понятия. Часто их путают в публичных обсуждениях.

Отдельно предусмотрена дополнительная сессия НМТ для тех абитуриентов, которые не смогли сдать тестирование из-за воздушных тревог или других объективных причин.

Ранее сообщалось, что МОН утвердило новую программу профильного среднего образования: учащимся будет доступно 10 направлений обучения.