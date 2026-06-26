МОН залишило без змін мінімальний бал для вступників

Міністерство освіти і науки України не змінюватиме мінімальний конкурсний бал для вступу на низку спеціальностей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді МОН на звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чому правила не переглядатимуть

У МОН відповіли, що змінювати умови під час вступної кампанії не можна, навіть з урахуванням складних обставин.

У міністерстві наголосили, що правила мають бути однаковими для всіх і залишатися передбачуваними. Їх затвердили заздалегідь після обговорення з університетами та фахівцями. Заклади освіти вже сформували власні правила прийому та налаштували електронні системи.

"Змінювати правила під час вступної кампанії під тиском обставин неприпустимо – вони мають бути передбачуваними та справедливими", - наголосили у Міносвіти.

Також читайте: Машинобудівників, електриків і будівельників готуватимуть більше: у МОН розповіли про вступ до коледжів

Які спеціальності мають підвищені вимоги

Мінімальний конкурсний бал 150 діє для медицини, педіатрії, стоматології, медичної психології, права, міжнародного права, міжнародних відносин і публічного управління. Це стосується навіть контрактної форми навчання.

У МОН пояснюють, що ці напрямки пов’язані зі здоров’ям людей, правами громадян і державним управлінням. Тому якість підготовки фахівців має бути високою.

Також у міністерстві звернули увагу, що конкурсний бал, результат НМТ і прохідний бал — це різні поняття. Часто їх плутають у публічних обговореннях.

Окремо передбачена додаткова сесія НМТ для тих вступників, які не змогли скласти тестування через повітряні тривоги чи інші об’єктивні причини.

Раніше повідомлялося, що МОН затвердило нову програму профільної середньої освіти: учням буде доступно 10 напрямів навчання.