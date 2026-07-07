Абітурієнтам знизили вимоги для вступу на фармацевтичні спеціальності

Мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальність "фармація" знижено зі 150 до 140.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство освіти та науки.

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Чому змінили прохідний бал

У відомстві пояснили, що 150 балів це не поріг складання національного мультипредметного тесту. Іспит з окремих предметів можна скласти і з нижчим результатом. Водночас 150 балів визначали як мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності через відповідальність майбутньої професії, суспільну чутливість або вимоги до якості підготовки.

"Йдеться про спеціальності, випускники яких працюватимуть із життям і здоров'ям людей, їхніми правами, безпекою або ухвалюватимуть складні управлінські рішення", - наголосили у МОН.

У міністерстві також зазначили, що на багатьох таких спеціальностях середній бал зарахованих вступників значно вищий за мінімальний поріг. Тому зниження планки не гарантує ширшого доступу для абітурієнтів і може створити ризик складнощів у навчанні вже на першому курсі.

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Які ще зміни передбачені для вступників

Водночас у МОН наголосили, що враховують умови війни. Саме тому ухвалено адаптивні рішення для вступної кампанії.

Для "фармації" мінімальний конкурсний бал знижено до 140. Для переведення на вакантні бюджетні місця спеціальностей з особливою підтримкою держави дозволили участь вступників зі 120 балами замість 130. Для тимчасово окупованих територій і районів активних бойових дій діють окремі механізми вступу. Для прифронтових закладів вищої освіти застосовуються регіональні коефіцієнти.

Раніше омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що завдання національного мультипредметного тесту виходять за межі шкільної програми. Він також наполягав на зниженні обов’язкового конкурсного балу до 130.

Своєю чергою у МОН заявили, що залишать без змін мінімальний бал для вступників.

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