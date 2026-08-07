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Поступление в аспирантуру-2026 продлили: экзамены продлятся до 21 сентября

МОН разрешило дополнительный набор в аспирантуру

Сроки вступительной кампании в аспирантуру в Украине в 2026 году изменились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

Абитуриентам предоставили больше времени для подачи документов и прохождения вступительных этапов.

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Новые даты подачи документов и экзаменов

В Министерстве образования пояснили, что график поступления обновили для удобства будущих аспирантов. Теперь подать заявление на участие в конкурсе можно до 7 сентября до 18:00. В этот же период продолжается регистрация на вступительные экзамены по специальности.

Вступительные экзамены будут проходить с 8 по 21 сентября. В это время учебные заведения будут проводить экзамены и другие формы оценки.

"Абитуриенты получили дополнительное время для прохождения всех этапов поступления", — отмечается в сообщении.

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Когда будут обнародованы результаты и зачислены абитуриенты

Начиная с 22 сентября университеты будут публиковать рекомендации для зачисления. Окончательное зачисление продлится до 28 сентября.

Также предусмотрен дополнительный набор на контракт. Его могут начать не ранее 29 сентября. Завершить зачисление должны до 15 октября.

В МОН отмечают, что изменения позволят абитуриентам лучше подготовиться и своевременно пройти все процедуры.

  • Ранее сообщалось, что экс-глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что школьная реформа во время его пребывания в должности тормозилась из-за устаревшего мышления учителей и формализма на местах.

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аспирантура (18) Минобразования (1756) вступление (88)
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Топ комментарии
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Які аспірантури? На науку в бюджеті передбачено 0,33% ВВП. Для порівняння в Ізраїлі 5,4% ВВП. Що і якими засобами будуть "досліджувати" "аспіранти-ухилянти" і в яких лабораторіях? Всі ці псевдонаукові "танці з бубном" і випуском "докторів філософії" в галузі права і філології, а не інженерії, ІТ, механіки та польової медицини для країни не мають ніякого значення взагалі. Це паразитизм, яким можна займатися власним коштом в мирний час для задоволення власного его. Це відверте ухилянство на державному рівні.
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08.08.2026 00:25 Ответить
+1
Моя жінка теж каже, шо таблиці множення вистачає для всього
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08.08.2026 04:14 Ответить

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