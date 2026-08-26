МОН рекомендует уплотнить график обучения в вузах: осенью и весной занятия могут проводиться по субботам

Министерство образования и науки рекомендует высшим учебным заведениям уплотнить график учебного процесса осенью 2026 года и весной 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме МОН, которое опубликовал образовательный портал Osvita.ua.

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Занятия могут перенести и на субботы

МОН рекомендует вузам уплотнить график учебного процесса за счет субботних дней осенью 2026 года и весной 2027 года.

Также высшим учебным заведениям предлагается продлить обучение летом 2027 года. Это не касается студентов выпускных курсов.

"МОН рекомендует высшим учебным заведениям уплотнить график образовательного процесса за счет субботних дней осенью 2026 года и весной 2027 года".

Кроме того, министерство советует при необходимости проводить учебные занятия, практическую подготовку, контрольные мероприятия и выполнение индивидуальных заданий в дистанционном формате.

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Часть занятий рекомендуется проводить в очном формате

В то же время в традиционном, очном формате рекомендуется проводить те формы учебного процесса, которые невозможно эффективно и качественно организовать дистанционно.

Окончательное решение об организации обучения принимает каждый университет самостоятельно.

Таким образом, рекомендация МОН не означает автоматического введения занятий по субботам для всех студентов. Вузы сами будут определять, как организовывать образовательный процесс.

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