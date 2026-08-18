В МОН призвали популяризировать математическое и технологическое образование: Украине крайне нужны инженерно-технические специалисты

Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко заявил, что нынешняя структура высшего образования не в полной мере соответствует потребностям страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра, сделанном во время всеукраинской конференции "Августовская-2026 – Образование – дело каждого" в Киеве.

По его словам, государство не планирует переходить к административным методам, поскольку каждый учащийся имеет право самостоятельно выбирать направление подготовки и образовательную траекторию.

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Все больше абитуриентов выбирают менеджмент

Министр обратил внимание на статистику вступительной кампании 2026 года. Более 100 тысяч абитуриентов поступили на менеджмент.

По его словам, это в пять раз больше, чем количество абитуриентов на весь естественнонаучный блок, который важен для страны.

Бутенко подчеркнул необходимость популяризации практического, математического и технологического образования.

"Нынешняя ситуация в сфере высшего образования не соответствует потребностям. Это плохо, с моей точки зрения, но мы не переходим к каким-либо административным методам", — сказал министр.

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Украине нужны инженеры и технические специалисты

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий также заявил о потребности государства в инженерно-технических специалистах в период войны и во время послевоенного восстановления.

По его словам, в этом году на профессионально-технические специальности поступило почти в пять раз меньше людей, чем на специальность "менеджмент".

"Безусловно, нужны все специальности, все науки, но для устойчивости государства в период войны, а особенно для восстановления в послевоенное время, Украине крайне нужны инженерно-технические специалисты", — сказал Корецкий.

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Премьер отметил, что Министерство образования и науки будет уделять этому вопросу значительное внимание.

Он также подчеркнул важность финтеха, инноваций и технологий для устойчивости Украины и ее будущего.

К слову, самыми популярными специальностями среди абитуриентов в 2026 году стали менеджмент, психология и филология.

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