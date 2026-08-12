Зеленский инициирует изменения в формате НМТ в 2027 году

В 2027 году формат проведения национального мультипредметного теста может существенно измениться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время Украинского молодежного форума.

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Комфортное тестирование и безопасность

Необходимость изменения формата НМТ возникла из-за трудностей, с которыми абитуриенты столкнулись в этом году. Среди основных проблем названы многочасовые экзамены в Одессе, приостановка тестирования из-за угроз безопасности и высокий уровень стресса у детей.

Действующие условия тестирования создают лишнее напряжение для абитуриентов и их родителей. Одной из главных инициатив является проведение НМТ в технически оборудованных укрытиях. Это позволит проводить экзамены независимо от воздушных тревог. Также планируется уменьшить общую интенсивность тестирования, чтобы снизить психологическую нагрузку на участников.

"Сейчас формат НМТ, к сожалению, такой, что доставляет детям и родителям стресс. Это стоит исправить. Мы уже говорили об этом с премьер-министром, с министром образования и с командой Офиса Президента. На следующий год нужно предусмотреть другие условия сдачи НМТ", — отметил Зеленский.

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Второй шанс для абитуриентов

Еще одним важным предложением является право на повторную попытку сдачи теста. Если абитуриент не смог успешно пройти испытание с первого раза, он должен получить возможность пересдать его. Повторное тестирование организуют в сроки, которые позволят поступить в учебные заведения в том же году.

Президент поручил Министерству образования и науки совместно с громадами и учебными заведениями детально разработать эти изменения. Абитуриенты не должны страдать из-за организационных недостатков или обстоятельств, связанных с безопасностью. В настоящее время эти предложения находятся на стадии обсуждения и еще не являются утвержденными правилами НМТ-2027.

Напомним, ранее Зеленский в День молодежи встретился с участниками Украинского молодежного форума "Молодежь действует".

По его словам, "нужно давать причины оставаться в Украине и планировать свое будущее".

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