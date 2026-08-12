Зеленский и Пашинян обсудили приоритетные направления сотрудничества

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

В частности, президент отметил, что сейчас отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными, и важно, что между странами ведется постоянный диалог.

"Обсудили результаты моего визита в Армению и приоритетные направления сотрудничества. Также благодарю премьер-министра за поздравления по случаю 975-й годовщины основания Киево-Печерской лавры – важной даты для христиан всего нашего региона. Договорились и дальше оставаться на связи", – добавил Зеленский.

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