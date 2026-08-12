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Новости Визит Зеленского в Армению
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Зеленский и Пашинян обсудили приоритетные направления сотрудничества

Зеленский поговорил с Пашиняном

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

В частности, президент отметил, что сейчас отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными, и важно, что между странами ведется постоянный диалог.

"Обсудили результаты моего визита в Армению и приоритетные направления сотрудничества. Также благодарю премьер-министра за поздравления по случаю 975-й годовщины основания Киево-Печерской лавры – важной даты для христиан всего нашего региона. Договорились и дальше оставаться на связи", – добавил Зеленский.

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Автор: 

Армения (862) Зеленский Владимир (25507) Пашинян Никол (144)
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Топ комментарии
+2
Американцы предупредили о ракетной атаке
Я пошла искать инфу ,которая это подтвердит
И нашла
Раз Зеля свалил - значит ракетная атака точно будет !!!!!!
За его кортежем - говорят - по две установки ПЭТРИОТ иногда возили
А как ракеты закончились
Так Зеля из- за границы и не возвращается
Ссыкло поганое
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12.08.2026 19:40 Ответить
+2
Так є чудовий приклад для наслідування найвеличнішему лідеру всесвіту. За останні 2 роки Зеленський більше половини часу перебував за кордоном. Треба підвищити цей показник. "Приклад інноваційного державного менеджменту XXI століття: 93-річний диктатор Камеруну наочно доводить всьому світу, що для тотального контролю над армією, підписання мільярдних контрактів і утримання влади протягом 44 років абсолютно необов'язково турбувати себе фізичною присутністю у власній країні, адже цілюще швейцарське повітря Женеви і безперебійно працюючий принтер для указів забезпечують державну «стабільність» набагато ефективніше, ніж якісь там старомодні конституційні процедури і особисті зустрічі з громадянами."
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12.08.2026 19:44 Ответить
+1
Пане Нікол-джан, дайте "Петріоти"!
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12.08.2026 19:36 Ответить

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