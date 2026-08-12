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Новини Візит Зеленського до Вірменії
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Зеленський і Пашинян обговорили пріоритетні напрями співпраці

Зеленський поговорив з Пашиняном

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Так, президент зауважив, що зараз відносини між Україною та Вірменією стають ще більш конструктивними, і важливо, що між країнами є постійний діалог.

"Обговорили результати мого візиту до Вірменії та пріоритетні напрями для співпраці. Також дякую Премʼєр-міністру за привітання з нагоди 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври – важливої дати для християн усього нашого регіону. Домовились і далі бути на звʼязку", - додав Зеленський.

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Автор: 

Вірменія (733) Зеленський Володимир (26656) Пашинян Нікол (150)
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Топ коментарі
+2
Американцы предупредили о ракетной атаке
Я пошла искать инфу ,которая это подтвердит
И нашла
Раз Зеля свалил - значит ракетная атака точно будет !!!!!!
За его кортежем - говорят - по две установки ПЭТРИОТ иногда возили
А как ракеты закончились
Так Зеля из- за границы и не возвращается
Ссыкло поганое
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12.08.2026 19:40 Відповісти
+2
Так є чудовий приклад для наслідування найвеличнішему лідеру всесвіту. За останні 2 роки Зеленський більше половини часу перебував за кордоном. Треба підвищити цей показник. "Приклад інноваційного державного менеджменту XXI століття: 93-річний диктатор Камеруну наочно доводить всьому світу, що для тотального контролю над армією, підписання мільярдних контрактів і утримання влади протягом 44 років абсолютно необов'язково турбувати себе фізичною присутністю у власній країні, адже цілюще швейцарське повітря Женеви і безперебійно працюючий принтер для указів забезпечують державну «стабільність» набагато ефективніше, ніж якісь там старомодні конституційні процедури і особисті зустрічі з громадянами."
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12.08.2026 19:44 Відповісти
+1
Пане Нікол-джан, дайте "Петріоти"!
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12.08.2026 19:36 Відповісти

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