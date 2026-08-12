Зеленський і Пашинян обговорили пріоритетні напрями співпраці
Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили
Так, президент зауважив, що зараз відносини між Україною та Вірменією стають ще більш конструктивними, і важливо, що між країнами є постійний діалог.
"Обговорили результати мого візиту до Вірменії та пріоритетні напрями для співпраці. Також дякую Премʼєр-міністру за привітання з нагоди 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври – важливої дати для християн усього нашого регіону. Домовились і далі бути на звʼязку", - додав Зеленський.
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Я пошла искать инфу ,которая это подтвердит
И нашла
Раз Зеля свалил - значит ракетная атака точно будет !!!!!!
За его кортежем - говорят - по две установки ПЭТРИОТ иногда возили
А как ракеты закончились
Так Зеля из- за границы и не возвращается
Ссыкло поганое