Зеленський і Пашинян обговорили пріоритетні напрями співпраці

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Так, президент зауважив, що зараз відносини між Україною та Вірменією стають ще більш конструктивними, і важливо, що між країнами є постійний діалог.

"Обговорили результати мого візиту до Вірменії та пріоритетні напрями для співпраці. Також дякую Премʼєр-міністру за привітання з нагоди 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври – важливої дати для християн усього нашого регіону. Домовились і далі бути на звʼязку", - додав Зеленський.

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