Зеленський ініціює зміни до формату НМТ у 2027 році

У 2027 році формат проведення національного мультипредметного тесту можуть суттєво змінити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час Українського молодіжного форуму.

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Комфортне тестування та безпека

Необхідність зміни формату НМТ виникла через труднощі, з якими абітурієнти зіткнулися цього року. Серед основних проблем названо багатогодинні іспити в Одесі, зупинки тесту через безпекові загрози та високий рівень стресу у дітей.

Діючі умови тестування додають зайвого напруження вступникам та їхнім батькам. Однією із головних ініціатив є проведення НМТ у технічно облаштованих укриттях. Це дозволить проводити іспити незалежно від повітряних тривог. Також планується зменшити загальну інтенсивність тестування, щоб знизити психологічне навантаження на учасників.

"Зараз формат НМТ, на жаль, такий, що додає дітям і батькам стресу. Варто це виправити. Ми вже говорили про це з прем'єр-міністром і з міністром освіти, і з командою Офісу Президента. Треба на наступний рік передбачити інші умови здачі НМТ", – зазначив Зеленський.

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Другий шанс для абітурієнтів

Ще однією важливою пропозицією є право на повторну спробу складання тесту. Якщо абітурієнт не зміг успішно пройти випробування з першого разу, він має отримати можливість перескласти його. Повторне тестування організують у терміни, які дозволять вступити до навчальних закладів того ж року.

Президент доручив Міністерству освіти і науки разом із громадами та навчальними закладами детально розробити ці зміни. Вступники не повинні страждати через організаційні недоліки чи безпекові обставини. Наразі ці пропозиції перебувають на стадії обговорення і ще не є затвердженими правилами НМТ-2027.

Нагадаємо, раніше Зеленський у День молоді зустрівся з учасниками Українського молодіжного форуму "Молодь Діє".

За його словами, "потрібно давати причини залишатися в Україні і планувати своє майбутнє".

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