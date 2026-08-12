Зеленський зустрівся з молоддю: Потрібно давати причини залишатися в Україні і планувати своє майбутнє
Президент Володимир Зеленський у День молоді зустрівся з учасниками Українського молодіжного форуму "Молодь Діє".
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Пріоритет - безпека
"Звісно, для всіх нас безпека – перший пріоритет. Але повинна бути й абсолютно конкретна, чітка робота уряду для підтримки всіх нормальних форм суспільного життя в Україні, щоб українські сім’ї, наші люди, наша молодь, наші діти мали нормальний і, наскільки це можливо, повноцінний простір для життя в Україні", - зазначив президент.
Молодіжна політика
За його словами, зараз оновлений уряд України готує програму дій Кабінету Міністрів, і він розраховує, що увага цивільним компонентам життя, і зокрема молодіжній політиці, буде в програмі уряду достатньою.
"І ми всі розуміємо глибину цього завдання. Це не просто про щось, що держава може дати, або про щось, що людина може зробити самостійно чи у співпраці у своїй громаді чи з державою. Це значно більше. Це про причини, щоб залишатися в Україні, жити в Україні, планувати життя своє та своєї родини в Україні й знати, що Україна буде дбати про тебе й твою родину, про твоє майбутнє", - наголосив він.
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