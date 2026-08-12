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Новини Нагородження відзнаками військових
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Зеленський підтримав створення державної нагороди для молоді 18-25 років, яка пішла у військо добровільно

зсу,контракт

Президент України Володимир Зеленський позитивно відреагував на ініціативу щодо заснування окремої державної нагороди для юнаків та дівчат віком 18–25 років, які вступили до ЗСУ добровільно.

Про це голова держави заявив під час Українського молодіжного форуму, відповідаючи на пропозицію військовослужбовця, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Ініціатива військового та реакція президента

Під час спілкування з учасниками форуму військовослужбовець із позивним "Сальвадор" запропонував започаткувати для добровольців цієї вікової категорії спеціальну нагороду під назвою "Сталеве серце".

Зеленський підтримав цю концепцію:

"Ваша ідея в тому, щоб виділити саме молодь, яка була не мобілізована, та яка пішла до війська до мобілізаційного віку, пішла за покликом серця. Так, я позитивно реагую. Давайте зробимо окрему відзнаку, окрему нагороду. Я підтримую вашу ідею", — наголосив президент.

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Назва нагороди

  • Водночас глава держави звернув увагу на те, що назву можна додатково обговорити, аби вона була унікальною в системі державних нагород.

"Щойно волонтерам давали "Золоте серце", це "Сталеве серце". Я до того, що самі вирішуйте, можна ще подумати, але назва від вас, а рішення за мною. Я впевнений, що в будь-якому випадку підтримка позитивна і справедлива", — підсумував Зеленський.

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Зеленський Володимир (26656) молодь (140) нагорода (1395) військовослужбовці (5229) ЗСУ (8970)
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Топ коментарі
+8
Какое-то шапито для люмпена. А старше, которые тоже пошли добровольно что, недостойны?
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12.08.2026 18:30 Відповісти
+6
Боец "Гондурас" предлагает государственную награду для добровольцев 50+ "Больное сердце". Таких намного больше, почему бы и нет. Новость как издевательство, но все збс.
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12.08.2026 18:32 Відповісти
+3
знов бубочка потужнічає
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12.08.2026 18:27 Відповісти

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