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Зеленский поддержал создание государственной награды для молодежи в возрасте 18–25 лет, добровольно поступившей на военную службу

ОСВ, контракт

Президент Украины Владимир Зеленский положительно отреагировал на инициативу об учреждении отдельной государственной награды для юношей и девушек в возрасте 18–25 лет, добровольно поступивших на службу в ВСУ.

Об этом глава государства заявил во время Украинского молодежного форума, отвечая на предложение военнослужащего, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Инициатива военного и реакция президента

Во время общения с участниками форума военнослужащий с позывным "Сальвадор" предложил учредить для добровольцев этой возрастной категории специальную награду под названием "Стальное сердце".

Зеленский поддержал эту концепцию:

"Ваша идея заключается в том, чтобы выделить именно молодежь, которая не была мобилизована, но пошла в армию до достижения мобилизационного возраста, пошла по зову сердца. Да, я реагирую положительно. Давайте создадим отдельную награду, отдельное отличие. Я поддерживаю вашу идею", — подчеркнул президент.

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Название награды

  • В то же время глава государства обратил внимание на то, что название можно дополнительно обсудить, чтобы оно было уникальным в системе государственных наград.

"Только что волонтерам вручали "Золотое сердце", это "Стальное сердце". Я к тому, что решайте сами, можно еще подумать, но название от вас, а решение за мной. Я уверен, что в любом случае поддержка положительная и справедливая", — подытожил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25507) молодежь (258) награда (1949) военнослужащие (6835) ВСУ (8256)
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Топ комментарии
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Боец "Гондурас" предлагает государственную награду для добровольцев 50+ "Больное сердце". Таких намного больше, почему бы и нет. Новость как издевательство, но все збс.
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12.08.2026 18:32 Ответить
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Какое-то шапито для люмпена. А старше, которые тоже пошли добровольно что, недостойны?
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12.08.2026 18:30 Ответить
+10
Потужному криворагульному юристу схоже не втямки, що стати на захист своєї Батьківщини це конституційний обовязок чоловіка від 18 до 60 років. Але той хто не знає жодного закону та системно гвалтує Конституцію вирішив вчергове підлизнути своєму електорату, кістяк якого це молодь. І тепер доброволець якому 50-55 років в нагороду від держави матиме хіба що хвороби, стареньких батьків за якими часто-густо нема кому доглянути, зруйнований бізнес або пройобане робоче місце на склоні літ, а той якому 18-25 матиме медальку від аморальної ухилянтської ватноголової істоти, яка цим собі намагається хоч якось підняти рейтинг серед свого електорату. А заодно і ще раз розколоти суспільство, ділячи добровольців на "молодих та красивих" і на решту... Краще собі курва медальку вручи "щуряче серце" із закруткой на спині...
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12.08.2026 18:50 Ответить

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