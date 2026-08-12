Зеленский поддержал создание государственной награды для молодежи в возрасте 18–25 лет, добровольно поступившей на военную службу
Президент Украины Владимир Зеленский положительно отреагировал на инициативу об учреждении отдельной государственной награды для юношей и девушек в возрасте 18–25 лет, добровольно поступивших на службу в ВСУ.
Об этом глава государства заявил во время Украинского молодежного форума, отвечая на предложение военнослужащего, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Инициатива военного и реакция президента
Во время общения с участниками форума военнослужащий с позывным "Сальвадор" предложил учредить для добровольцев этой возрастной категории специальную награду под названием "Стальное сердце".
Зеленский поддержал эту концепцию:
"Ваша идея заключается в том, чтобы выделить именно молодежь, которая не была мобилизована, но пошла в армию до достижения мобилизационного возраста, пошла по зову сердца. Да, я реагирую положительно. Давайте создадим отдельную награду, отдельное отличие. Я поддерживаю вашу идею", — подчеркнул президент.
Название награды
- В то же время глава государства обратил внимание на то, что название можно дополнительно обсудить, чтобы оно было уникальным в системе государственных наград.
"Только что волонтерам вручали "Золотое сердце", это "Стальное сердце". Я к тому, что решайте сами, можно еще подумать, но название от вас, а решение за мной. Я уверен, что в любом случае поддержка положительная и справедливая", — подытожил Зеленский.
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