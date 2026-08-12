Зеленский встретился с молодежью: Нужно давать причины оставаться в Украине и планировать свое будущее

Президент Владимир Зеленский в День молодежи встретился с участниками Украинского молодежного форума "Молодежь действует".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Приоритет — безопасность

"Конечно, для всех нас безопасность — главный приоритет. Но должна быть и абсолютно конкретная, четкая работа правительства по поддержке всех нормальных форм общественной жизни в Украине, чтобы украинские семьи, наши люди, наша молодежь, наши дети имели нормальное и, насколько это возможно, полноценное пространство для жизни в Украине", — отметил президент.

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Молодежная политика

По его словам, сейчас обновленное правительство Украины готовит программу действий Кабинета министров, и он рассчитывает, что внимание к гражданским компонентам жизни, и в частности к молодежной политике, в программе правительства будет достаточным.

"И мы все понимаем всю глубину этой задачи. Речь идет не просто о том, что государство может дать, или о том, что человек может сделать самостоятельно или в сотрудничестве со своей громадой или с государством. Это гораздо больше. Речь идет о причинах, чтобы оставаться в Украине, жить в Украине, планировать свою жизнь и жизнь своей семьи в Украине и знать, что Украина будет заботиться о тебе и твоей семье, о твоем будущем", — подчеркнул он.

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