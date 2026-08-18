Более 6,3 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий получили рекомендации на бюджет по квоте-2
В этом году специальной квотой для поступления воспользовалось заметно больше молодых людей, в частности из временно оккупированных территорий. Более 6,3 тысячи абитуриентов уже получили рекомендации на обучение по квоте-2 - почти на 1400 больше, чем в прошлом году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко после заседания Экспертного совета по правам граждан, пострадавших в результате войны, при Уполномоченном Верховной Рады по правам человека.
Более 6 тысяч абитуриентов уже зачислены
По состоянию на середину августа на первый курс по квоте-2 уже зачислили 6141 абитуриента.
Квота-2 предусматривает специальные условия поступления на бюджет, в частности для молодежи с временно оккупированных территорий. В этом году возможности для таких абитуриентов расширили: продлили сроки вступительной кампании, разрешили учитывать результаты предыдущего обучения и сохранили сопровождение через образовательные центры.
По словам Трофименко, прием по квоте-2 для соответствующих категорий продлится до конца октября.
Общежития для переселенцев и перемещенные школы
В ходе заседания также обсудили использование университетских общежитий для размещения внутренне перемещенных лиц. Особенно это касается учебных заведений в прифронтовых регионах.
В МОН планируют отдельно проработать возможность размещения переселенцев в свободных общежитиях и других помещениях университетов.
Отдельно речь шла о перемещенных школах. Учебные заведения из Мариуполя, Покровска и Краматорска возобновляют очное обучение в других регионах Украины. Вместе с ними переезжают ученики, их семьи и учителя.
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