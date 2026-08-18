Понад 6,3 тис. вступників з окупованих територій отримали рекомендації на бюджет за квотою-2
Цьогоріч спеціальною квотою для вступу скористалося помітно більше молоді, зокрема з тимчасово окупованих територій. Понад 6,3 тисячі вступників уже отримали рекомендації на навчання за квотою-2 – майже на 1400 більше, ніж торік.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко після засідання Експертної ради з прав громадян, постраждалих унаслідок війни, при Уповноваженому Верховної Ради з прав людини.
Понад 6 тисяч вступників уже зарахували
Станом на середину серпня на перший курс за квотою-2 вже зарахували 6141 вступника.
Квота-2 передбачає спеціальні умови вступу на бюджет, зокрема для молоді з тимчасово окупованих територій. Цього року можливості для таких вступників розширили: продовжили строки вступної кампанії, дозволили враховувати результати попереднього навчання та зберегли супровід через освітні центри.
За словами Трофименка, вступ за квотою-2 для відповідних категорій триватиме до кінця жовтня.
Гуртожитки для переселенців та переміщені школи
Під час засідання також обговорили використання університетських гуртожитків для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Особливо це стосується закладів освіти у прифронтових регіонах.
У МОН планують окремо опрацювати можливість поселення переселенців у вільних гуртожитках та інших приміщеннях університетів.
Окремо йшлося про переміщені школи. Заклади освіти з Маріуполя, Покровська та Краматорська відновлюють очне навчання в інших регіонах України. Разом із ними переїжджають учні, їхні родини та вчителі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль