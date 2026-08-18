Понад 6,3 тис. вступників з окупованих територій отримали рекомендації на бюджет за квотою-2

Цьогоріч спеціальною квотою для вступу скористалося помітно більше молоді, зокрема з тимчасово окупованих територій. Понад 6,3 тисячі вступників уже отримали рекомендації на навчання за квотою-2 – майже на 1400 більше, ніж торік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко після засідання Експертної ради з прав громадян, постраждалих унаслідок війни, при Уповноваженому Верховної Ради з прав людини.

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Понад 6 тисяч вступників уже зарахували

Станом на середину серпня на перший курс за квотою-2 вже зарахували 6141 вступника.

Квота-2 передбачає спеціальні умови вступу на бюджет, зокрема для молоді з тимчасово окупованих територій. Цього року можливості для таких вступників розширили: продовжили строки вступної кампанії, дозволили враховувати результати попереднього навчання та зберегли супровід через освітні центри.

За словами Трофименка, вступ за квотою-2 для відповідних категорій триватиме до кінця жовтня.

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Гуртожитки для переселенців та переміщені школи

Під час засідання також обговорили використання університетських гуртожитків для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Особливо це стосується закладів освіти у прифронтових регіонах.

У МОН планують окремо опрацювати можливість поселення переселенців у вільних гуртожитках та інших приміщеннях університетів.

Окремо йшлося про переміщені школи. Заклади освіти з Маріуполя, Покровська та Краматорська відновлюють очне навчання в інших регіонах України. Разом із ними переїжджають учні, їхні родини та вчителі.

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