До українських вишів подали рекордні за п’ять років 1,2 млн заяв: найпопулярнішими стали менеджмент і психологія, - МОН

В Україні завершився етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат і медичну магістратуру. Загалом вступники подали 1 189 960 заяв, що на 28% більше, ніж торік і є найвищим показником за останні п'ять років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство освіти і науки.

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Найбільший попит – на менеджмент і психологію

У МОН зазначають, що йдеться саме про кількість заяв, а не вступників, адже кожен абітурієнт міг подавати документи до кількох університетів.

"Подані заяви показують наміри вступників. Уже зараз можемо говорити про високий попит на здобуття вищої освіти в Україні та позитивну динаміку вступної кампанії", – зазначив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Найбільше заяв цього року подали на спеціальність "Менеджмент" – понад 105 тисяч. Далі йдуть "Психологія" (66,8 тис.) та "Філологія" (61,4 тис.). До десятки найпопулярніших також увійшли маркетинг, економіка, комп'ютерні науки, фінанси, право, середня освіта та кібербезпека.

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Зростає інтерес до інженерних спеціальностей

Міністерство також зафіксувало зростання інтересу до спеціальностей, які мають державну підтримку. На них подали понад 232 тисячі заяв, що на 33,4% більше, ніж торік.

Найбільший приріст показали будівництво та цивільна інженерія (+61,6%), електрична інженерія (+57,1%) і автоматизація та робототехніка (+53,5%). Також суттєво зріс інтерес до авіаційної та ракетно-космічної техніки, наук про Землю й енергетичних спеціальностей.

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Найбільше заяв отримала "Львівська політехніка"

Лідером за кількістю поданих заяв стала "Львівська політехніка", яка отримала майже 60 тисяч заяв. До трійки також увійшли Львівський національний університет імені Івана Франка та КПІ імені Ігоря Сікорського.

Рекомендації до зарахування за заявами з пріоритетністю вступники мають отримати не пізніше 6 серпня. Підтвердити вибір місця навчання необхідно до 11 серпня, а зарахування на бюджет і контракт має завершитися не пізніше 13 серпня.

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