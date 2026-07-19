В Україні стартувала вступна кампанія у виші

В Україні 19 липня розпочався основний етап вступної кампанії до закладів вищої освіти — подання заяв на бакалаврат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки України.

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Як подавати заяви і що важливо врахувати

У міністерстві пояснили, що вступники можуть подати до 10 заяв, із них до 5 — на бюджет. Для кожної заяви потрібно визначити пріоритетність, де 1 є найвищим.

У відомстві радять уважно обирати пріоритети та не ставити небажаний бюджет вище бажаного контракту, оскільки рекомендація за вищим пріоритетом блокує нижчі варіанти.

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Також наголошується, що після подання змінити пріоритет неможливо. Якщо заяву з пріоритетом скасувати, цей номер не відновлюється. У разі отримання рекомендації за певним пріоритетом інші заяви вже не можуть дати бюджетну пропозицію. Якщо вступник відмовляється від бюджетної рекомендації, державний грант більше не надається.

Окремо зазначено, що регіональний коефіцієнт залежить від місця розташування закладу освіти. Для закладів Миколаївської, Запорізької, Одеської, Сумської та Харківської областей він становить 1,07. Для Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей — 1,04.

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Квоти, пільги і терміни зарахування

У МОН пояснили, що вступники за квотою-1 і квотою-2 беруть участь у конкурсі на бюджет лише в межах своїх квот.

До квоти-1 належать діти-сироти, діти без батьківського піклування, діти з інвалідністю та інші категорії. Вони вступають за результатами НМТ. Квота-2 стосується вступників, зареєстрованих або задекларованих на тимчасово окупованих територіях чи в зонах активних бойових дій.

У відомстві уточнили, що якщо на момент подання заяви громада не має статусу окупованої або зони бойових дій, квота-2 не застосовується.

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Для інших категорій вступників передбачено додаткові механізми підтримки. Зокрема, це право на соціальну стипендію у разі вступу на бюджет і можливість переведення на вакантні бюджетні місця після зарахування на контракт.

Право на пільги потрібно підтвердити до подання першої заяви. Для цього необхідно звернутися до будь-якого закладу освіти, де перевірять документи та внесуть дані до ЄДЕБО.

У міністерстві повідомили, що не пізніше 6 серпня будуть оприлюднені списки рекомендованих до зарахування. До 11 серпня вступники мають підтвердити вибір місця навчання, а до 13 серпня відбудеться зарахування на бюджет і контракт.

Вступна кампанія триватиме до 15 жовтня. Заклади освіти можуть проводити додаткові набори на контракт на вакантні місця та самостійно визначають їхні строки.