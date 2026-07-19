В Украине стартовала вступительная кампания в вузах

В Украине 19 июля начался основной этап вступительной кампании в высшие учебные заведения — подача заявлений на бакалавриат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

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Как подавать заявления и что важно учесть

В министерстве пояснили, что абитуриенты могут подать до 10 заявлений, из них до 5 — на бюджет. Для каждого заявления нужно определить приоритетность, где 1 является наивысшим.

В ведомстве советуют внимательно выбирать приоритеты и не ставить нежелательный бюджет выше желаемого контракта, поскольку рекомендация по более высокому приоритету блокирует варианты с более низким приоритетом.

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Также отмечается, что после подачи заявления изменить приоритет невозможно. Если заявление с приоритетом отменить, этот номер не восстанавливается. В случае получения рекомендации по определенному приоритету другие заявления уже не могут дать предложение о зачислении на бюджет. Если абитуриент отказывается от бюджетной рекомендации, государственный грант больше не предоставляется.

Отдельно указано, что региональный коэффициент зависит от местоположения учебного заведения. Для учебных заведений Николаевской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областей он составляет 1,07. Для Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей — 1,04.

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Квоты, льготы и сроки зачисления

В МОН пояснили, что абитуриенты по квоте-1 и квоте-2 участвуют в конкурсе на бюджетные места только в пределах своих квот.

К квоте-1 относятся дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью и другие категории. Они поступают по результатам НМТ. Квота-2 касается абитуриентов, зарегистрированных или задекларированных на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

В ведомстве уточнили, что если на момент подачи заявления населенный пункт не имеет статуса оккупированного или зоны боевых действий, квота-2 не применяется.

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Для других категорий абитуриентов предусмотрены дополнительные механизмы поддержки. В частности, это право на социальную стипендию в случае поступления на бюджет и возможность перевода на вакантные бюджетные места после зачисления на контракт.

Право на льготы необходимо подтвердить до подачи первого заявления. Для этого нужно обратиться в любое учебное заведение, где проверят документы и внесут данные в ЕДЕБО.

В министерстве сообщили, что не позднее 6 августа будут обнародованы списки рекомендованных к зачислению. До 11 августа абитуриенты должны подтвердить выбор места обучения, а до 13 августа состоится зачисление на бюджет и по контракту.

Вступительная кампания продлится до 15 октября. Учебные заведения могут проводить дополнительный набор на контракт на вакантные места и самостоятельно определяют его сроки.