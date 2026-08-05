В украинские вузы подали рекордные за пять лет 1,2 млн заявлений: самыми популярными стали менеджмент и психология, - МОН

В Украине завершился этап подачи заявлений на поступление в высшие учебные заведения на бакалавриат и в медицинскую магистратуру. Всего абитуриенты подали 1 189 960 заявлений, что на 28 % больше, чем в прошлом году, и является самым высоким показателем за последние пять лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки.

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Наибольший спрос - на менеджмент и психологию

В МОН отмечают, что речь идет именно о количестве заявлений, а не абитуриентов, ведь каждый абитуриент мог подавать документы в несколько университетов.

"Поданные заявления отражают намерения абитуриентов. Уже сейчас можно говорить о высоком спросе на получение высшего образования в Украине и положительной динамике приемной кампании", - отметил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Больше всего заявлений в этом году подали на специальность "Менеджмент" - более 105 тысяч. Далее следуют "Психология" (66,8 тыс.) и "Филология" (61,4 тыс.). В десятку самых популярных также вошли маркетинг, экономика, компьютерные науки, финансы, право, среднее образование и кибербезопасность.

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Растет интерес к инженерным специальностям

Министерство также зафиксировало рост интереса к специальностям, получающим государственную поддержку. На них подано более 232 тысяч заявлений, что на 33,4% больше, чем в прошлом году.

Наибольший прирост показали строительство и гражданская инженерия (+61,6%), электротехника (+57,1%) и автоматизация и робототехника (+53,5%). Также существенно вырос интерес к авиационной и ракетно-космической технике, наукам о Земле и энергетическим специальностям.

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Больше всего заявлений получила "Львовская политехника"

Лидером по количеству поданных заявлений стала "Львовская политехника", которая получила почти 60 тысяч заявлений. В тройку также вошли Львовский национальный университет имени Ивана Франко и КПИ имени Игоря Сикорского.

Рекомендации о зачислении по заявлениям с приоритетом абитуриенты должны получить не позднее 6 августа. Подтвердить выбор места обучения необходимо до 11 августа, а зачисление на бюджет и по контракту должно завершиться не позднее 13 августа.

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