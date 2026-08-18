У МОН закликали популяризувати математичну й технологічну освіту: Україні вкрай потрібні інженерно-технічні фахівці
Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що нинішня структура вищої освіти не повністю відповідає потребам країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра під час всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у Києві.
За його словами, держава не планує переходити до адміністративних методів, оскільки кожен здобувач освіти має право самостійно обирати напрям підготовки та освітню траєкторію.
Більше вступників обирають менеджмент
Міністр звернув увагу на статистику вступної кампанії 2026 року. Понад 100 тисяч здобувачів вступили на менеджмент.
За його словами, це у п’ять разів більше, ніж кількість вступників на весь природничий блок, який є важливим для країни.
Бутенко наголосив на необхідності популяризувати практичну, математичну та технологічну освіту.
"Теперішня картина вищої освіти не відповідає потребам. Це погано, з моєї точки зору, але ми не переходимо на якісь адміністративні методи", – сказав міністр.
Україні потрібні інженери та технічні фахівці
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький також заявив про потребу держави в інженерно-технічних спеціалістах у період війни та під час післявоєнної відбудови.
За його словами, цьогоріч на професійно-технічні спеціальності вступило майже у п’ять разів менше людей, ніж на спеціальність "менеджмент".
"Безумовно, потрібні всі спеціальності, всі науки, але для стійкості держави в період війни, а особливо для відбудови в післявоєнний час, Україні вкрай потрібні інженерно-технічні фахові спеціалісти", – сказав Корецький.
Прем’єр зазначив, що Міністерство освіти і науки приділятиме цьому питанню значну увагу.
Він також наголосив на важливості фінтеху, інновацій і технологій для стійкості України та її майбутнього.
До слова, найпопулярнішими спеціальностями серед вступників у 2026 році стали менеджмент, психологія та філологія.
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пятілєтку за трі года!
стань ударніком соц труда!
в кожній хаті інженер!!!
****, зелені дегенерати дебіли!!!
Размаха шаги саженья.
Я радуюсь маршу которым идем.
В работу и в сраженья.
Управляти країною та грошовими потоками й далі будуть "юристи" та "економісти".
А інженери - перебиватись від зарплати до зарплати під чуйним керівництвом перших.