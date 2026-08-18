У МОН закликали популяризувати математичну й технологічну освіту: Україні вкрай потрібні інженерно-технічні фахівці

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що нинішня структура вищої освіти не повністю відповідає потребам країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра під час всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у Києві.

За його словами, держава не планує переходити до адміністративних методів, оскільки кожен здобувач освіти має право самостійно обирати напрям підготовки та освітню траєкторію.

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Більше вступників обирають менеджмент

Міністр звернув увагу на статистику вступної кампанії 2026 року. Понад 100 тисяч здобувачів вступили на менеджмент.

За його словами, це у п’ять разів більше, ніж кількість вступників на весь природничий блок, який є важливим для країни.

Бутенко наголосив на необхідності популяризувати практичну, математичну та технологічну освіту.

"Теперішня картина вищої освіти не відповідає потребам. Це погано, з моєї точки зору, але ми не переходимо на якісь адміністративні методи", – сказав міністр.

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Україні потрібні інженери та технічні фахівці

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький також заявив про потребу держави в інженерно-технічних спеціалістах у період війни та під час післявоєнної відбудови.

За його словами, цьогоріч на професійно-технічні спеціальності вступило майже у п’ять разів менше людей, ніж на спеціальність "менеджмент".

"Безумовно, потрібні всі спеціальності, всі науки, але для стійкості держави в період війни, а особливо для відбудови в післявоєнний час, Україні вкрай потрібні інженерно-технічні фахові спеціалісти", – сказав Корецький.

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Прем’єр зазначив, що Міністерство освіти і науки приділятиме цьому питанню значну увагу.

Він також наголосив на важливості фінтеху, інновацій і технологій для стійкості України та її майбутнього.

До слова, найпопулярнішими спеціальностями серед вступників у 2026 році стали менеджмент, психологія та філологія.

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