Пропущенные прививки можно наверстать: Минздрав обратился к родителям перед 1 сентября

Перед началом учебного года родителям следует проверить, сделаны ли ребенку все обязательные прививки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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Перед началом учебного года стоит найти несколько минут, чтобы проверить прививки

В Минздраве напомнили, что информацию о прививках можно найти в медицинской справке № 086/о. Ее для зачисления ребенка в учебное заведение выдает семейный врач или педиатр.

В министерстве отметили, что во время учебы дети ежедневно контактируют друг с другом. Вакцинация - один из самых простых способов защитить их от инфекций, которым можно предотвратить.

"Перед началом учебного года найдите несколько минут, чтобы проверить прививки ребенка. Во время учебы дети ежедневно контактируют друг с другом, а вакцинация - один из самых простых способов защитить их от предотвратимых инфекций. Если окажется, что какую-то прививку пропустили, ее можно наверстать. Семейный врач поможет составить индивидуальный график вакцинации", - говорится в сообщении.

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Какие прививки предусмотрены в зависимости от возраста

Согласно Национальному календарю вакцинации предусмотрены следующие прививки:

до 2 лет — БЦЖ против туберкулеза, прививки против коклюша, дифтерии и столбняка, полиомиелита, гепатита В, инфекции, вызываемой хиб, а также первая доза вакцины против кори, паротита и краснухи;

в 4 года — вторая доза вакцины против кори, паротита и краснухи;

в 6 лет — ревакцинация против полиомиелита, дифтерии и столбняка;

девочкам в 12–13 лет — прививка против вируса папилломы человека;

в 16 лет — очередная прививка против дифтерии и столбняка.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября более 3 миллионов школьников в Украине будут получать бесплатные горячие обеды.

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