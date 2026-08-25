Пропущенные прививки можно наверстать: Минздрав обратился к родителям перед 1 сентября
Перед началом учебного года родителям следует проверить, сделаны ли ребенку все обязательные прививки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Перед началом учебного года стоит найти несколько минут, чтобы проверить прививки
В Минздраве напомнили, что информацию о прививках можно найти в медицинской справке № 086/о. Ее для зачисления ребенка в учебное заведение выдает семейный врач или педиатр.
В министерстве отметили, что во время учебы дети ежедневно контактируют друг с другом. Вакцинация - один из самых простых способов защитить их от инфекций, которым можно предотвратить.
"Перед началом учебного года найдите несколько минут, чтобы проверить прививки ребенка. Во время учебы дети ежедневно контактируют друг с другом, а вакцинация - один из самых простых способов защитить их от предотвратимых инфекций. Если окажется, что какую-то прививку пропустили, ее можно наверстать. Семейный врач поможет составить индивидуальный график вакцинации", - говорится в сообщении.
Какие прививки предусмотрены в зависимости от возраста
Согласно Национальному календарю вакцинации предусмотрены следующие прививки:
- до 2 лет — БЦЖ против туберкулеза, прививки против коклюша, дифтерии и столбняка, полиомиелита, гепатита В, инфекции, вызываемой хиб, а также первая доза вакцины против кори, паротита и краснухи;
- в 4 года — вторая доза вакцины против кори, паротита и краснухи;
- в 6 лет — ревакцинация против полиомиелита, дифтерии и столбняка;
- девочкам в 12–13 лет — прививка против вируса папилломы человека;
- в 16 лет — очередная прививка против дифтерии и столбняка.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября более 3 миллионов школьников в Украине будут получать бесплатные горячие обеды.
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