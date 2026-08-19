В МОН не видят аномального роста числа абитуриентов-мужчин в возрасте от 25 лет

В ходе вступительной кампании этого года в Украине не было зафиксировано аномального роста числа мужчин в возрасте от 25 лет, поступающих в высшие учебные заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр образования и науки Андрей Бутенко заявил журналистам во время всеукраинской конференции "Август-2026 - Образование - дело каждого" в Киеве.

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Бутенко объяснил ситуацию с абитуриентами 25+

По словам министра, среди абитуриентов есть мужчины в возрасте от 25 лет, которые подают документы на бакалавриат, магистратуру и докторантуру. При этом все они сдали НМТ и соответствуют установленным критериям для поступления.

"Сейчас проходит приемная кампания, и мы не наблюдаем какого-либо аномального всплеска числа абитуриентов в возрасте 25+. Есть ли среди них лица, которые получают образование и подали документы на получение степени бакалавра, магистра или доктора философии в возрасте 25+? Да, есть. Но все они сдали НМТ, соответствуют критериям для поступления и поступают в рамках действующего законодательства", — сказал Бутенко.

Министр подчеркнул, что высшее образование не должно использоваться как способ уклонения от военной службы.

"С этим действительно есть проблемы, когда законные права используются в иных целях. Цель пребывания человека в университете — учиться. Поэтому мы будем усиливать контроль, чтобы это было реальное обучение, а не фиктивное", - отметил Бутенко.

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Количество мужчин старше 25 лет среди абитуриентов сократилось

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко ранее сообщал, что в 2025 году количество мужчин в возрасте старше 25 лет среди абитуриентов на всех уровнях образования сократилось более чем вдвое по сравнению с 2024 годом.

В июне тогдашний министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что проблема использования высшего образования для уклонения от мобилизации уже несколько лет не является критической.

В начале лета Бутенко, который тогда возглавлял Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, также заявлял, что проблема с большим количеством мужчин в возрасте от 25 лет в высших учебных заведениях почти решена. По его словам, диспропорция сохраняется на образовательно-научном уровне.

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