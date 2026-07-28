Математика остается обязательной: в Раде определяют формат НМТ-2027

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15440, который предлагает сохранить в 2027 году действующий формат национального мультипредметного теста - три обязательных предмета и один на выбор. Документ также определяет основные правила вступительной кампании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, законопроект призван заблаговременно установить условия поступления в высшие учебные заведения в условиях военного положения.

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Согласно документу, абитуриенты будут сдавать НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. Как и ранее, в качестве четвертого предмета можно будет выбрать иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

В то же время конкретный формат проведения тестирования - в частности, будут ли все четыре экзамена проходить в один день, - будет определять Министерство образования и науки в зависимости от ситуации с безопасностью и организационных возможностей.

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Законопроект также предусматривает, что во время вступительной кампании 2027 года можно будет использовать результаты НМТ, сданного в 2024–2027 годах. Кроме того, учащихся, которые завершат обучение в 2026–2027 учебном году, предлагают освободить от государственной итоговой аттестации.

По словам Бабака, правила вступительной кампании предлагается утвердить заранее, чтобы учащиеся, учителя и учебные заведения могли вовремя подготовиться без риска изменений в последний момент.

В то же время в парламенте уже зарегистрирован альтернативный законопроект №15254-1. Он предусматривает сокращение НМТ до трех предметов: украинского языка, истории Украины и одного предмета на выбор. В этой модели математика перестанет быть обязательной и станет профильным предметом для отдельных специальностей.

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