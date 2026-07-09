Почти 15% не сдали НМТ: в Центре оценки качества образования назвали причины

В Украинском центре оценки качества образования назвали ключевые факторы роста доли участников, которые не смогли сдать НМТ в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы Украинского центра оценки качества образования Татьяны Вакуленко.

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Почему больше участников не преодолели порог

В 2026 году доля тех, кто не набрал минимально необходимое количество баллов хотя бы по одному предмету, составляет 14,83%. Это больше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 13,51%. В 2024 году он составлял 14,38%.

Основная сессия НМТ длилась с 20 мая по 25 июня. В ней приняли участие 324 284 человека, что составляет более 91,49% от зарегистрированных.

"Это является следствием ряда факторов, а не просто свидетельством более сложных заданий или лени детей. Такие показатели можно связать с совокупным влиянием длительных кризисов в сфере образования — пандемии и полномасштабной войны", — пояснила Вакуленко.

Она отметила, что из-за воздушных тревог, отключений электроэнергии и других обстоятельств ученики потеряли значительное количество учебных часов.

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Кто чаще не сдает тест

По словам Вакуленко, большая доля тех, кто не преодолевает порог, приходится на выпускников прошлых лет.

В 2026 году на основные сессии зарегистрировались 102 955 таких участников и 251 508 выпускников текущего года. В 2025 году эти показатели составляли соответственно 80 561 и 236 530 человек.

Она также отметила, что длительное дистанционное обучение повлияло на мотивацию учащихся и их способность к самоорганизации.

В то же время в центре подчеркнули, что сложность тестовых заданий остается одинаковой для разных сессий, поэтому рост доли тех, кто не сдал НМТ, не связан с изменением уровня тестов.

Ранее сообщалось, что в этом году двое участников национального мультипредметного теста 2026 года получили максимальные 200 баллов по всем четырём предметам, набрав в общей сложности 800 баллов. Ещё 259 абитуриентов набрали по 200 баллов по двум предметам, а 28 — сразу по трём.

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