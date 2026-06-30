В мировой рейтинг-2026 вошло рекордное количество украинских вузов

В этом году 22 украинских университета вошли в рейтинг Times Higher Education World University Rankings, что стало лучшим результатом для Украины за всю историю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Украинские университеты установили новый рекорд в мировом рейтинге

Украина установила новый рекорд в рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2026. В этом году в один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов вошли 22 украинских высших учебных заведения, что на пять больше, чем в прошлом году.

По его словам, рейтинг охватывает 2 191 университет из 115 стран мира и оценивает качество образования и научной деятельности.

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Кто входит в число лидеров и какие позиции занимают украинские вузы

Лучший результат среди украинских вузов показал Сумской государственный университет, который вошел в группу 801–1000.

Вторым стал Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского, который оказался в группе 1201–1500.

В группу 1501+ вошли, в частности, следующие университеты:

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Львовская политехника, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и другие ведущие вузы страны.

Бабак отметил, что рост количества украинских университетов в рейтинге является положительным сигналом даже несмотря на войну, однако страна пока уступает мировым лидерам по качеству научных исследований и уровню международного сотрудничества.

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