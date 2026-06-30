До світового рейтингу-2026 увійшла рекордна кількість українських вишів
Цього року 22 українські університети увійшли до рейтингу Times Higher Education World University Rankings, що стало найкращим результатом для України за всю історію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Українські університети встановили новий рекорд у світовому рейтингу
Україна встановила новий рекорд у рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2026. Цьогоріч до одного з найавторитетніших світових рейтингів університетів увійшли 22 українські заклади вищої освіти, що на п'ять більше, ніж торік
За його словами, рейтинг охоплює 2 191 університет із 115 країн світу та оцінює якість освіти й наукової діяльності.
Хто серед лідерів та які позиції українських вишів
Найкращий результат серед українських закладів показав Сумський державний університет, який увійшов до групи 801–1000.
Другим став Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, який опинився у групі 1201–1500.
До групи 1501+ увійшли, зокрема, такі університети:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Львівська політехніка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та інші провідні виші країни.
Бабак зазначив, що зростання кількості українських університетів у рейтингу є позитивним сигналом навіть попри війну, однак країна поки поступається світовим лідерам за якістю наукових досліджень та рівнем міжнародної співпраці.
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