Двое выпускников в Украине сдали НМТ на максимальные 800 баллов, - УЦОЯО

Двое участников национального мультипредметного теста в 2026 году получили максимальные 200 баллов по всем четырем предметам, набрав в общей сложности 800 баллов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

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Для участия в основных сессиях НМТ зарегистрировались 354 463 человека. Из них 336 737 проходили тестирование в Украине, еще 17 726 - за рубежом. В основных сессиях, которые проходили с 20 мая по 25 июня, приняли участие 324 284 человека, или более 91% от зарегистрированных.

Проходной порог по четырём предметам преодолели 275 934 абитуриента, что составляет 85,09% от всех участников. В УЦОЯО отмечают, что этот показатель остаётся стабильным по сравнению с предыдущими годами.

Максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету получили 3671 участник. Еще 259 абитуриентов набрали по 200 баллов по двум предметам, а 28 - сразу по трем.

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Больше всего максимальных результатов зафиксировано по английскому языку – 2164, математике – 1145 и истории Украины – 364. Также 200 баллов получили участники по украинскому языку, украинской литературе, физике, химии, биологии, географии, французскому, немецкому и испанскому языкам.

В то же время 14,83% участников не преодолели минимальный порог хотя бы по одному предмету. Среди выпускников школ этого года этот показатель составляет 12,96%.

В УЦОЯО подчеркнули, что приведенная статистика еще не является окончательной, поскольку впереди дополнительная сессия НМТ-2026. Кроме того, в Министерстве образования и науки сообщили, что самым популярным предметом по выбору стал английский язык, который выбрали 31,49% участников, почти сравнялась с ним география – 31,22%.

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