НМТ-2026: выпускник из Львова получил по 200 баллов по всем четырём предметам. ФОТО

Выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук показал выдающийся результат на национальном мультипредметном тесте 2026 года. Он набрал по 200 баллов по всем четырём предметам, став одним из самых успешных участников нынешней вступительной кампании.

Об достижении школьника сообщил директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24tv.ua.

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По 200 баллов по каждому предмету

По словам чиновника, такой результат стал следствием многолетней подготовки и упорной работы ученика.

Как отмечается, Гащук сдавал НМТ по украинскому языку, истории Украины, математике и химии. По каждому из этих предметов выпускник получил максимально возможный результат - 200 баллов.

"Просто невероятный результат! А за ним - годы упорной и самоотверженной работы. Поздравляем и гордимся!" - написал Закалюк.

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Выпускник учился в лицее "Гроно" Львовского городского совета. В учебном заведении гордятся достижением школьника и ждут завершения дополнительной сессии НМТ, чтобы окончательно подвести итоги тестирования этого года.

Еще один почти максимальный результат показали на Волыни

Еще один высокий результат показал выпускник Гороховского лицея №1 имени Ивана Франко на Волыни Илья Обозовский. Он получил по 200 баллов по украинскому языку, математике и биологии, а по истории Украины набрал 197 баллов.

Таким образом, его общий результат составил 797 баллов из 800 возможных.

В то же время во Львове ученики, демонстрирующие самые высокие результаты на НМТ, могут получить финансовое вознаграждение от города. За 400 баллов выпускникам выплачивают 10 тысяч гривен, за 600 баллов – 20 тысяч гривен, а за максимальный результат в 800 баллов предусмотрено вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

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Такие результаты выпускников показывают, что даже в условиях войны украинские школьники продолжают достигать высоких академических результатов и успешно готовиться к поступлению.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине только трое участников сдали НМТ на 800 баллов - то есть получили по 200 баллов по четырём предметам. Ещё 31 выпускник получил максимальные 600 баллов по трём дисциплинам.