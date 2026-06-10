Власти Одесщины должны объяснить причины проведения НМТ не в укрытии, - омбудсмен по вопросам образования
Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик направила запрос властям Одесской области относительно организации национального теста по нескольким предметам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в Facebook.
Почему тестирование не проводят в укрытиях
В своем обращении Лещик попросила предоставить информацию о том, рассматривалась ли возможность проведения НМТ непосредственно в укрытиях. Также она поинтересовалась причинами, по которым такой формат не был запланирован.
Отдельно омбудсмен просит объяснить, какие именно правовые, организационные, технические или связанные с безопасностью обстоятельства могли препятствовать проведению тестирования в укрытиях.
"Для выяснения обстоятельств планирования и организации проведения НМТ в 2026 году направила запрос в Одесскую областную государственную администрацию и и.о. Одесского городского головы с просьбой сообщить, рассматривался ли вопрос о возможности проведения НМТ в укрытиях", - отметила Лещик.
Она подчеркнула, что доступ к качественному высшему образованию невозможен без безопасных условий для абитуриентов.
Безопасность во время тревог и роль местных властей
Образовательный омбудсмен обратила внимание, что создание временных экзаменационных центров организуют областные и городские администрации совместно с региональными центрами оценки качества образования. Это предусмотрено действующим порядком проведения теста.
По ее словам, Одесса регулярно подвергается обстрелам, поэтому большинство тестирований должны организовываться именно в укрытиях. Она отметила, что в учебных заведениях достаточно таких помещений, где можно оборудовать рабочие места с компьютерами.
Ранее сообщалось, что в одном из центров тестирования в Одессе участники сдавали НМТ до 13 часов из-за воздушных тревог. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал такую организацию.
В то же время глава Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что участники могли прервать тест и перенести его на дополнительную сессию. Она также уточнила, что лишь треть временных экзаменационных центров в области расположена в укрытиях, а их обустройство является ответственностью местных властей.
- Ранее сообщалось, что математика и в дальнейшем будет обязательным предметом на НМТ.
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