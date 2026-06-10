Влада Одещини має пояснити причини проведення НМТ не в укритті, - освітня омбудсманка

Освітня омбудсманка Надія Лещик направила запит до влади Одеської області щодо організації національного мультипредметного тесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Фейсбуці.

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Чому тестування не проводять в укриттях

У своєму зверненні Лещик попросила надати інформацію про те, чи розглядалася можливість проведення НМТ безпосередньо в укриттях. Також вона поцікавилася причинами, через які такий формат не був запланований.

Окремо омбудсманка просить пояснити, які саме правові, організаційні, технічні або безпекові обставини могли перешкоджати проведенню тестування в укриттях.

"Для з’ясування обставин планування та організації проведення НМТ у 2026 році направила запит до Одеської обласної державної адміністрації та в.о. Одеського міського голови з проханням повідомити, чи розглядалося питання можливості проведення НМТ в укриттях", — зазначила Лещик.

Вона наголосила, що доступ до якісної вищої освіти неможливий без безпечних умов для абітурієнтів.

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Безпека під час тривог і роль місцевої влади

Освітня омбудсманка звернула увагу, що створення тимчасових екзаменаційних центрів організовують обласні та міські адміністрації разом із регіональними центрами оцінювання якості освіти. Це передбачено чинним порядком проведення тесту.

За її словами, Одеса регулярно зазнає обстрілів, тому більшість тестувань мали б організовувати саме в укриттях. Вона зазначила, що в закладах освіти є достатньо таких приміщень, де можна облаштувати робочі місця з комп’ютерами.

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Раніше повідомлялося, що в одному з центрів тестування в Одесі учасники складали НМТ до 13 годин через повітряні тривоги. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував таку організацію.

Водночас голова Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що учасники могли перервати тест і перенести його на додаткову сесію. Вона також уточнила, що лише третина тимчасових екзаменаційних центрів в області розташована в укриттях, а їх облаштування є відповідальністю місцевої влади.

Раніше повідомлялося, що математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ.

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