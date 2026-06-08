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Новини Складання НМТ за кордоном
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Математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ, - Свириденко

Чи приберуть математику з НМТ? Свириденко відповіла

Немає можливості того, щоб математика стала предметом на вибір в національному мультипредметному тесті (НМТ).

Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко на конференції "Освіта нової України 2.0", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефракс-Україна.

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Подробиці

"Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура", – сказала глава уряду, відповідаючи на запитання, чи є можливість в наступному році зробити математику предметом на вибір на НМТ.

За словами Свириденко, дискусія щодо теми математики на НМТ взагалі виглядає дивно.

Прем’єрка додала, що рішенням зробити математику не обов’язковим предметом держава може зробити гірше і абітурієнта і самій собі.

"Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає", - додала вона.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді пропонують переглянути формат національного мультипредметного тесту (НМТ). Серед ініціатив - скорочення кількості предметів, які складають вступники, з чотирьох до трьох.

Міністерство освіти і науки України категорично виступає проти скасування математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті.

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Автор: 

освіта (1380) іспити (125) математика (31) Свириденко Юлія (926)
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Топ коментарі
+5
Точно, дебілам математика не потрібна... Ну і паяцам всіляким...
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08.06.2026 17:42 Відповісти
+4
Основа фізика, математика - інструмент, без якого абсолютно нічого не зробиш. А ще ж і хімія, бологія та й трудове навчання не завадить...
Щоб був ВПК, щоб була індустрія потрібні не юристи-економісти, а інженери-технарі. Потрібна наука, потрібні політехнічні вузи, фізичні, хімічні ну і математичні факультети... І в ПТУ не дизайнерів з косметологами, а токарів з фрезерувальниками готувати...
І у владу не блазнів та по-сумісництву юристів допускати, а людей що знають і вміють щось робити, щось організовувати, в яких є реальні результати, а не партії хреном на роялі...
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08.06.2026 17:41 Відповісти
+4
Математика - це базова наука, а не профільна. Базовішої науки за математику просто не існує. Якщо для дитини математика є мукою - такій дитині не місце у будь-якому ВУЗі.
Якщо математика буде "на вибір" - то які предмети взагалі можуть бути обов'язковими? Тільки українська мова і все?
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08.06.2026 17:43 Відповісти
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це не є рішенням проблеми Освіти в Україні, що ще не так швидко дійде до Них.
ВПК хіба це лише Математика? 👀
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08.06.2026 17:27 Відповісти
Основа фізика, математика - інструмент, без якого абсолютно нічого не зробиш. А ще ж і хімія, бологія та й трудове навчання не завадить...
Щоб був ВПК, щоб була індустрія потрібні не юристи-економісти, а інженери-технарі. Потрібна наука, потрібні політехнічні вузи, фізичні, хімічні ну і математичні факультети... І в ПТУ не дизайнерів з косметологами, а токарів з фрезерувальниками готувати...
І у владу не блазнів та по-сумісництву юристів допускати, а людей що знають і вміють щось робити, щось організовувати, в яких є реальні результати, а не партії хреном на роялі...
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08.06.2026 17:41 Відповісти
Так не буде тут вже ніяких інженерів.Тому що краще бути блогером,лідером думок і навіть волонтером.
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08.06.2026 18:08 Відповісти
Математика потрібна лиши при вступі на профільний ВУЗ. Не мучте дітей
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08.06.2026 17:35 Відповісти
Точно, дебілам математика не потрібна... Ну і паяцам всіляким...
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08.06.2026 17:42 Відповісти
Математика - це базова наука, а не профільна. Базовішої науки за математику просто не існує. Якщо для дитини математика є мукою - такій дитині не місце у будь-якому ВУЗі.
Якщо математика буде "на вибір" - то які предмети взагалі можуть бути обов'язковими? Тільки українська мова і все?
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08.06.2026 17:43 Відповісти
Ви бажаєте щоб вас лікував лікар без логіки, чи закони приймали юристи в економісти, які на вміють логічно думати і прораховувати результати своїх дій? Приведу слова Амосова- справжній хірург- це технарь, який обрав медицину. Він своїми руками змайстрував механічне серце, після того як побачив його на виставці в Мексиці. А для тих хто співає, малює, танцює- ви вже забули, що це не рівень вищої освіти і називалися худ,муз.училища. Потім прийшли такі як Поплавський і зробили іх ВИШами(на папері), хоча суть і зміст не змінилося. У тому і суть назви- Вища освіта, що людина вміє думати і аналізувати, а цьому вчить лише математика.
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08.06.2026 17:46 Відповісти
Далі тільки гірше буде.Якщо будуть вибори,ви самі побачите кандидатів в депутати.
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08.06.2026 18:11 Відповісти
https://youtu.be/Np35xt6uryU?si=gSLW8Doog-XG09Cs дивитися до кінця!
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08.06.2026 17:53 Відповісти
https://youtu.be/mz9ShZyE1L8?si=TJqDVNjve8zPucyQ. Іще тут
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08.06.2026 17:54 Відповісти
А ці двоє знають матиматику?Вони чомусь пішли балаболами прцювати,не пішли в інженери.Капіталіст там за дітей розповідає.Так діти свавілля в бисики бачуть і граються в це.Діти бачуть блогерів,які в місяць десятки тисяч заробляють і без матиматики.
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08.06.2026 18:16 Відповісти
особливо коли заміст мозгу в голові в кишені калькулятор.
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08.06.2026 18:13 Відповісти
Колись у онуки бачив в звичайному підручнику з математики для другого класу задачу. Чоловік і жінка їдуть в потязі в одному вагоні, чоловік їде в десятому вагоні з голови потягу а жінка - в десятому вагоні з кінця потягу. Скільки вагонів в потягу? І оця дрібниця ставить в тупик багатьох дорослих людей, які там учні.
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08.06.2026 18:24 Відповісти
Математична задачка для свириденко: скільки коштів недоотримало військо від їі популістських програм? Скільки років вʼязниці вона свого часу за це отримає?
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08.06.2026 17:43 Відповісти
Хай буде і обов'язковим,питання тільки: в якому обсязі?! Вивчали ми в свій час у виші як брати інтеграл по замкнутому контуру та вирішувати матриці. Зараз я вже на пенсії,але жодного разу не припомню,що б мені такі знання знадобилися!!! Половина стажу на інженерній посаді... "Все є ліки,і все є отрута,справа в дозі!"...
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08.06.2026 17:46 Відповісти
Все залежить від діяльності. Навіщо муляру піаніно, водолазу парашют?
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08.06.2026 18:18 Відповісти
Буожжже…. храни Свириденко. Ну всьо, ми врятовані! Яке щастя від слуг привалило - штучно створили проблему і потужно її порішали.
Ще би зарплату вчителям підняли, бо треба комусь вчити дітей.
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08.06.2026 17:47 Відповісти
У Іванка було три яблука, у Петрика - шість, у Миколки - п'ять, а у Василька - сіль у сраці. Хто останній тікав з колгоспного саду?
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08.06.2026 17:47 Відповісти
Яблука померзли, тому цього року будемо їсти щось без солі.
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08.06.2026 17:50 Відповісти
Бог з тою математикою, останнім часом шкільна програма забита марним спамом.
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08.06.2026 17:52 Відповісти
Чому це? Там про ******** медійників вчать.Це дуже важливо.
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08.06.2026 18:18 Відповісти
Тут про матиматику розповідають.Ви запитайте в багатьох молодих людей,чи знають вони всі табличку множення.
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08.06.2026 18:12 Відповісти
Не хочу математики..хочу закон божий
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08.06.2026 18:26 Відповісти
 
 