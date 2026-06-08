Математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ, - Свириденко
Немає можливості того, щоб математика стала предметом на вибір в національному мультипредметному тесті (НМТ).
Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко на конференції "Освіта нової України 2.0", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефракс-Україна.
Подробиці
"Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура", – сказала глава уряду, відповідаючи на запитання, чи є можливість в наступному році зробити математику предметом на вибір на НМТ.
За словами Свириденко, дискусія щодо теми математики на НМТ взагалі виглядає дивно.
Прем’єрка додала, що рішенням зробити математику не обов’язковим предметом держава може зробити гірше і абітурієнта і самій собі.
"Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає", - додала вона.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді пропонують переглянути формат національного мультипредметного тесту (НМТ). Серед ініціатив - скорочення кількості предметів, які складають вступники, з чотирьох до трьох.
Міністерство освіти і науки України категорично виступає проти скасування математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті.
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ВПК хіба це лише Математика? 👀
Щоб був ВПК, щоб була індустрія потрібні не юристи-економісти, а інженери-технарі. Потрібна наука, потрібні політехнічні вузи, фізичні, хімічні ну і математичні факультети... І в ПТУ не дизайнерів з косметологами, а токарів з фрезерувальниками готувати...
І у владу не блазнів та по-сумісництву юристів допускати, а людей що знають і вміють щось робити, щось організовувати, в яких є реальні результати, а не партії хреном на роялі...
Якщо математика буде "на вибір" - то які предмети взагалі можуть бути обов'язковими? Тільки українська мова і все?
Ще би зарплату вчителям підняли, бо треба комусь вчити дітей.