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Новости Сдача НМТ за границей
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Математика и далее будет обязательным предметом на НМТ, - Свириденко

Уберут ли математику из НМТ? Свириденко ответила

Невозможно, чтобы математика стала предметом по выбору в национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко на конференции "Образование новой Украины 2.0", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подробности

"Нет возможности это сделать. Я считаю, что нужно откровенно разговаривать друг с другом… Я не думаю, что у нас в следующем году, или через год, или через другой период будет изменена структура", – сказала глава правительства, отвечая на вопрос, есть ли возможность в следующем году сделать математику предметом по выбору на НМТ.

По словам Свириденко, дискуссия по поводу математики на НМТ вообще выглядит странно.

Премьер-министр добавила, что решением сделать математику необязательным предметом государство может навредить как абитуриентам, так и самому себе.

"Ведь вам предстоит ее развивать, вам предстоит создавать лучшую Украину для проживания и ведения бизнеса. Для этого нужно иметь способности, знания, навыки, а математика закладывает все эти основы", – добавила она.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде предлагают пересмотреть формат национального мультипредметного теста (НМТ). Среди инициатив - сокращение количества предметов, которые сдают абитуриенты, с четырех до трех.

Министерство образования и науки Украины категорически выступает против отмены математики как обязательного предмета на национальном мультипредметном тесте.

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Автор: 

образование (2234) экзамены (154) математика (35) Свириденко Юлия (475)
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Топ комментарии
+3
Основа фізика, математика - інструмент, без якого абсолютно нічого не зробиш. А ще ж і хімія, бологія та й трудове навчання не завадить...
Щоб був ВПК, щоб була індустрія потрібні не юристи-економісти, а інженери-технарі. Потрібна наука, потрібні політехнічні вузи, фізичні, хімічні ну і математичні факультети... І в ПТУ не дизайнерів з косметологами, а токарів з фрезерувальниками готувати...
І у владу не блазнів та по-сумісництву юристів допускати, а людей що знають і вміють щось робити, щось організовувати, в яких є реальні результати, а не партії хреном на роялі...
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08.06.2026 17:41 Ответить
+3
Точно, дебілам математика не потрібна... Ну і паяцам всіляким...
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08.06.2026 17:42 Ответить
+3
Математика - це базова наука, а не профільна. Базовішої науки за математику просто не існує. Якщо для дитини математика є мукою - такій дитині не місце у будь-якому ВУЗі.
Якщо математика буде "на вибір" - то які предмети взагалі можуть бути обов'язковими? Тільки українська мова і все?
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08.06.2026 17:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це не є рішенням проблеми Освіти в Україні, що ще не так швидко дійде до Них.
ВПК хіба це лише Математика? 👀
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08.06.2026 17:27 Ответить
Основа фізика, математика - інструмент, без якого абсолютно нічого не зробиш. А ще ж і хімія, бологія та й трудове навчання не завадить...
Щоб був ВПК, щоб була індустрія потрібні не юристи-економісти, а інженери-технарі. Потрібна наука, потрібні політехнічні вузи, фізичні, хімічні ну і математичні факультети... І в ПТУ не дизайнерів з косметологами, а токарів з фрезерувальниками готувати...
І у владу не блазнів та по-сумісництву юристів допускати, а людей що знають і вміють щось робити, щось організовувати, в яких є реальні результати, а не партії хреном на роялі...
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08.06.2026 17:41 Ответить
Так не буде тут вже ніяких інженерів.Тому що краще бути блогером,лідером думок і навіть волонтером.
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08.06.2026 18:08 Ответить
Математика потрібна лиши при вступі на профільний ВУЗ. Не мучте дітей
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08.06.2026 17:35 Ответить
Точно, дебілам математика не потрібна... Ну і паяцам всіляким...
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08.06.2026 17:42 Ответить
Математика - це базова наука, а не профільна. Базовішої науки за математику просто не існує. Якщо для дитини математика є мукою - такій дитині не місце у будь-якому ВУЗі.
Якщо математика буде "на вибір" - то які предмети взагалі можуть бути обов'язковими? Тільки українська мова і все?
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08.06.2026 17:43 Ответить
Ви бажаєте щоб вас лікував лікар без логіки, чи закони приймали юристи в економісти, які на вміють логічно думати і прораховувати результати своїх дій? Приведу слова Амосова- справжній хірург- це технарь, який обрав медицину. Він своїми руками змайстрував механічне серце, після того як побачив його на виставці в Мексиці. А для тих хто співає, малює, танцює- ви вже забули, що це не рівень вищої освіти і називалися худ,муз.училища. Потім прийшли такі як Поплавський і зробили іх ВИШами(на папері), хоча суть і зміст не змінилося. У тому і суть назви- Вища освіта, що людина вміє думати і аналізувати, а цьому вчить лише математика.
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08.06.2026 17:46 Ответить
Далі тільки гірше буде.Якщо будуть вибори,ви самі побачите кандидатів в депутати.
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08.06.2026 18:11 Ответить
https://youtu.be/Np35xt6uryU?si=gSLW8Doog-XG09Cs дивитися до кінця!
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08.06.2026 17:53 Ответить
https://youtu.be/mz9ShZyE1L8?si=TJqDVNjve8zPucyQ. Іще тут
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08.06.2026 17:54 Ответить
А ці двоє знають матиматику?Вони чомусь пішли балаболами прцювати,не пішли в інженери.Капіталіст там за дітей розповідає.Так діти свавілля в бисики бачуть і граються в це.Діти бачуть блогерів,які в місяць десятки тисяч заробляють і без матиматики.
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08.06.2026 18:16 Ответить
особливо коли заміст мозгу в голові в кишені калькулятор.
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08.06.2026 18:13 Ответить
Колись у онуки бачив в звичайному підручнику з математики для другого класу задачу. Чоловік і жінка їдуть в потязі в одному вагоні, чоловік їде в десятому вагоні з голови потягу а жінка - в десятому вагоні з кінця потягу. Скільки вагонів в потягу? І оця дрібниця ставить в тупик багатьох дорослих людей, які там учні.
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08.06.2026 18:24 Ответить
Математична задачка для свириденко: скільки коштів недоотримало військо від їі популістських програм? Скільки років вʼязниці вона свого часу за це отримає?
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08.06.2026 17:43 Ответить
Хай буде і обов'язковим,питання тільки: в якому обсязі?! Вивчали ми в свій час у виші як брати інтеграл по замкнутому контуру та вирішувати матриці. Зараз я вже на пенсії,але жодного разу не припомню,що б мені такі знання знадобилися!!! Половина стажу на інженерній посаді... "Все є ліки,і все є отрута,справа в дозі!"...
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08.06.2026 17:46 Ответить
Все залежить від діяльності. Навіщо муляру піаніно, водолазу парашют?
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08.06.2026 18:18 Ответить
Буожжже…. храни Свириденко. Ну всьо, ми врятовані! Яке щастя від слуг привалило - штучно створили проблему і потужно її порішали.
Ще би зарплату вчителям підняли, бо треба комусь вчити дітей.
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08.06.2026 17:47 Ответить
У Іванка було три яблука, у Петрика - шість, у Миколки - п'ять, а у Василька - сіль у сраці. Хто останній тікав з колгоспного саду?
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08.06.2026 17:47 Ответить
Яблука померзли, тому цього року будемо їсти щось без солі.
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08.06.2026 17:50 Ответить
Бог з тою математикою, останнім часом шкільна програма забита марним спамом.
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08.06.2026 17:52 Ответить
Чому це? Там про ******** медійників вчать.Це дуже важливо.
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08.06.2026 18:18 Ответить
Тут про матиматику розповідають.Ви запитайте в багатьох молодих людей,чи знають вони всі табличку множення.
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08.06.2026 18:12 Ответить
Не хочу математики..хочу закон божий
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08.06.2026 18:26 Ответить
 
 