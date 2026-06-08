Математика и далее будет обязательным предметом на НМТ, - Свириденко

Невозможно, чтобы математика стала предметом по выбору в национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко на конференции "Образование новой Украины 2.0", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нет возможности это сделать. Я считаю, что нужно откровенно разговаривать друг с другом… Я не думаю, что у нас в следующем году, или через год, или через другой период будет изменена структура", – сказала глава правительства, отвечая на вопрос, есть ли возможность в следующем году сделать математику предметом по выбору на НМТ.

По словам Свириденко, дискуссия по поводу математики на НМТ вообще выглядит странно.

Премьер-министр добавила, что решением сделать математику необязательным предметом государство может навредить как абитуриентам, так и самому себе.

"Ведь вам предстоит ее развивать, вам предстоит создавать лучшую Украину для проживания и ведения бизнеса. Для этого нужно иметь способности, знания, навыки, а математика закладывает все эти основы", – добавила она.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде предлагают пересмотреть формат национального мультипредметного теста (НМТ). Среди инициатив - сокращение количества предметов, которые сдают абитуриенты, с четырех до трех.

Министерство образования и науки Украины категорически выступает против отмены математики как обязательного предмета на национальном мультипредметном тесте.

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