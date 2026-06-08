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Правительство готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД
Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения.
Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Правительство готовит изменения
По словам Свириденко, Кабмин готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах.
В частности:
- ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности за превышение скорости;
- более жесткие санкции для водителей, систематически превышающих установленные ограничения;
- совершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
- законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.
"Окончательные решения должны учитывать предложения общества.
Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться", - подытожила она.
Что предшествовало?
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.
- 8 июня суд избрал меру пресечения водителю Плешивцеву, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Киеве. Ему назначили содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.
Топ комментарии
+6 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий08.06.2026 16:25 Ответить Ссылка
+4 Pan Kotsky #566596
показать весь комментарий08.06.2026 16:12 Ответить Ссылка
+3 олег гордий #588727
показать весь комментарий08.06.2026 17:10 Ответить Ссылка
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не смій чіпати ненавчених!!!!
ти хоч знаєш, скільки грошей витрачається на виховання правильного мєнта?
не можна мєнтам робити нічого іншого, ніж там де вони вже є!!!
доїти водіїв!
кришувати наркоту!
кришувати проституцію!
кришувати нічні клюби!
прикривати викрадачів чоловіків!
і от нова тєма, чіплятися до військових!
а ти тут з якоюсь відповідальністю!
сиди тихо, виконуй забаганки гундосої криворагульної зе!гніди!!!!
Хто там пише про суддів,депутатів,згоден,але вбивають не тільки вони ,нажаль.За кордоном так,як в Україні не їздять,бо далеко і довго не поїздиш.
Таке враження,що така кількість порушень і жертв на дорозі комусь вигідна.