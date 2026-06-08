Правительство готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Правительство готовит изменения

По словам Свириденко, Кабмин готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах.

В частности:

ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности за превышение скорости;

более жесткие санкции для водителей, систематически превышающих установленные ограничения;

совершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

"Окончательные решения должны учитывать предложения общества.



Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться", - подытожила она.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.

8 июня суд избрал меру пресечения водителю Плешивцеву, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Киеве. Ему назначили содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

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