РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости ДТП Штрафы за нарушение ПДД
1 225 10

Правительство готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД

Ответственность за нарушение ПДД ужесточат: что известно?

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Правительство готовит изменения

По словам Свириденко, Кабмин готовит комплекс решений, направленных на снижение аварийности и усиление дисциплины на дорогах.

В частности:

  • ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности за превышение скорости;
  • более жесткие санкции для водителей, систематически превышающих установленные ограничения;
  • совершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
  • законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

"Окончательные решения должны учитывать предложения общества.

Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться", - подытожила она.

Читайте: Штраф 10 тысяч: В Киеве предлагают наказывать родителей за езду детей на электросамокатах

Что предшествовало?

Читайте также: В Киеве изменят стоимость транспортировки эвакуированных автомобилей. Сколько придется платить? ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ПДД (517) Свириденко Юлия (475) Клименко Игорь (502)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
зелена дебілка свириденка, ти що зовсім з дубу рухнула!!!!
не смій чіпати ненавчених!!!!
ти хоч знаєш, скільки грошей витрачається на виховання правильного мєнта?
не можна мєнтам робити нічого іншого, ніж там де вони вже є!!!
доїти водіїв!
кришувати наркоту!
кришувати проституцію!
кришувати нічні клюби!
прикривати викрадачів чоловіків!
і от нова тєма, чіплятися до військових!

а ти тут з якоюсь відповідальністю!
сиди тихо, виконуй забаганки гундосої криворагульної зе!гніди!!!!
показать весь комментарий
08.06.2026 16:25 Ответить
+4
Посилення не стосується депутатських, суддівських, прокурорських, ментовських, мажорських...
показать весь комментарий
08.06.2026 16:12 Ответить
+3
Краще підготуйте відповідальність за взяття хабаря мусорами,тоді б небуло такої херні.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посилення не стосується депутатських, суддівських, прокурорських, ментовських, мажорських...
показать весь комментарий
08.06.2026 16:12 Ответить
ой да харе *******, листи зі штрафами приходять УСІМ, незалежно від статусу
показать весь комментарий
08.06.2026 16:18 Ответить
якщо поліцейський їде на самокаті по пішохідному переходу, куди звертатись?
показать весь комментарий
08.06.2026 16:23 Ответить
зелена дебілка свириденка, ти що зовсім з дубу рухнула!!!!
не смій чіпати ненавчених!!!!
ти хоч знаєш, скільки грошей витрачається на виховання правильного мєнта?
не можна мєнтам робити нічого іншого, ніж там де вони вже є!!!
доїти водіїв!
кришувати наркоту!
кришувати проституцію!
кришувати нічні клюби!
прикривати викрадачів чоловіків!
і от нова тєма, чіплятися до військових!

а ти тут з якоюсь відповідальністю!
сиди тихо, виконуй забаганки гундосої криворагульної зе!гніди!!!!
показать весь комментарий
08.06.2026 16:25 Ответить
Ви напишіть прізвище ім'я того нелюда який збив чотирьох чоловік.
показать весь комментарий
08.06.2026 16:32 Ответить
Закон має бути відповідним - не до 10 за усіх загиблих як було з Зайцевой а по 10 за кожну загублену душу + по 5 років за душу всім причетними, відпустив суддя чи поліцай за хабар має бути покарано кожного причетного!
показать весь комментарий
08.06.2026 16:36 Ответить
Краще підготуйте відповідальність за взяття хабаря мусорами,тоді б небуло такої херні.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:10 Ответить
Давно пора навішати камер на дороги і за порушення штрафувати по дорослому,за повторне-в 10 раз більше,за четверте порушення-штраф і перездача.Поки не буде покарання,не буде порядку.Точка.
Хто там пише про суддів,депутатів,згоден,але вбивають не тільки вони ,нажаль.За кордоном так,як в Україні не їздять,бо далеко і довго не поїздиш.
Таке враження,що така кількість порушень і жертв на дорозі комусь вигідна.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:37 Ответить
Шо на решті будуть штрафувати бусики що літають по зеленим-пішоходним зонам з не рідними не дійсними номерами, часто різними переднім і заднім номером?
показать весь комментарий
08.06.2026 17:55 Ответить
 
 