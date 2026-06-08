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Новини ДТП Штрафи за порушення ПДР
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Уряд готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР

Відповідальність за порушення ПДР посилять: що відомо?

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила із міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Уряд готує зміни

За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.

Зокрема:

  • посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
  • жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
  • удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
  • законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

"Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.

Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися", - підсумувала вона.

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Що передувало?

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Автор: 

ПДР (468) Свириденко Юлія (926) Клименко Ігор (591)
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Посилення не стосується депутатських, суддівських, прокурорських, ментовських, мажорських...
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08.06.2026 16:12 Відповісти
ой да харе *******, листи зі штрафами приходять УСІМ, незалежно від статусу
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08.06.2026 16:18 Відповісти
якщо поліцейський їде на самокаті по пішохідному переходу, куди звертатись?
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08.06.2026 16:23 Відповісти
зелена дебілка свириденка, ти що зовсім з дубу рухнула!!!!
не смій чіпати ненавчених!!!!
ти хоч знаєш, скільки грошей витрачається на виховання правильного мєнта?
не можна мєнтам робити нічого іншого, ніж там де вони вже є!!!
доїти водіїв!
кришувати наркоту!
кришувати проституцію!
кришувати нічні клюби!
прикривати викрадачів чоловіків!
і от нова тєма, чіплятися до військових!

а ти тут з якоюсь відповідальністю!
сиди тихо, виконуй забаганки гундосої криворагульної зе!гніди!!!!
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08.06.2026 16:25 Відповісти
Ви напишіть прізвище ім'я того нелюда який збив чотирьох чоловік.
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08.06.2026 16:32 Відповісти
Закон має бути відповідним - не до 10 за усіх загиблих як було з Зайцевой а по 10 за кожну загублену душу + по 5 років за душу всім причетними, відпустив суддя чи поліцай за хабар має бути покарано кожного причетного!
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08.06.2026 16:36 Відповісти
Краще підготуйте відповідальність за взяття хабаря мусорами,тоді б небуло такої херні.
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08.06.2026 17:10 Відповісти
 
 