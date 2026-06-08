Уряд готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила із міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Уряд готує зміни

За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.

Зокрема:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;

жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;

удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;

законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

"Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.



Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися", - підсумувала вона.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

8 червня суд обравзапобіжний захід водію Плешивцеву, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

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