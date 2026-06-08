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Уряд готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила із міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху.
Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Уряд готує зміни
За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.
Зокрема:
- посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
- жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
- удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
- законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.
"Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.
Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися", - підсумувала вона.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
- 8 червня суд обравзапобіжний захід водію Плешивцеву, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.
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не смій чіпати ненавчених!!!!
ти хоч знаєш, скільки грошей витрачається на виховання правильного мєнта?
не можна мєнтам робити нічого іншого, ніж там де вони вже є!!!
доїти водіїв!
кришувати наркоту!
кришувати проституцію!
кришувати нічні клюби!
прикривати викрадачів чоловіків!
і от нова тєма, чіплятися до військових!
а ти тут з якоюсь відповідальністю!
сиди тихо, виконуй забаганки гундосої криворагульної зе!гніди!!!!