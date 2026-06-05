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Новости Предмет "Защита Украины" в школе
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80% старшеклассников должны изучать "Защиту Украины" с сентября 2026 года, - Лисовой

Центры для преподавания "Защиты Украины" должны охватить 80% старшеклассников с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года центры по преподаванию предмета "Защита Украины" должны охватить 80 % учащихся старших классов. Об этих планах сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Лисовый на форуме "Защита Украины: урок, который не заканчивается".

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Охват планируют увеличить до 80%

Во время форума "Защита Украины: урок, который не заканчивается" Лисовой заявил, что государство продолжает расширять сеть учебных центров для преподавания предмета.

По его словам, сейчас в Украине работают 963 таких центра, где обучаются более 406 тысяч старшеклассников. Предмет преподают 4,4 тысячи педагогов, среди которых 462 ветерана.

На новые центры выделено 500 млн гривен

Министр сообщил, что в 2026 году планируется оборудовать более 160 новых центров.

На создание новых и модернизацию уже существующих учебных пространств для преподавания предмета "Защита Украины" государство выделило 500 миллионов гривен.

Читайте: Математику не будут убирать из обязательных предметов НМТ, - Лисовой

Учителей продолжат обучать

По словам Лисового, уже подготовлено 95 сертифицированных тренеров и 80 супервизоров программы.

Кроме того, в 2026 году на повышение квалификации учителей предмета "Защита Украины" направят 28,8 миллиона гривен.

К 2027 году хотят охватить всех старшеклассников

В Министерстве образования напомнили, что обновленную модельную программу предмета утвердили в 2024 году.

Сейчас в учебных заведениях занимаются около двух третей старшеклассников. Цель реформы – к 2027 году охватить всех учеников старшей школы, а сам предмет сделать обязательным в каждом учебном заведении.

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образование (2234) школа (3034) Лисовой Оксен (66)
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05.06.2026 13:37 Ответить
він з кожним роком все ширше і ширше, скоро не влізатиме сюди.
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05.06.2026 13:40 Ответить
Чому цей предмет не вивчають квартал 95 чи міндічи наприклад? А діти воїнів батальона Монако?
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05.06.2026 13:47 Ответить
Пізно. Потяг пішов...
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05.06.2026 13:50 Ответить
Не потяг, а ПОЇЗД, одиниця рухомого складу ПОЇЗД, а потяг може бути тільки до жінки, пляшки, роботи і т.д. Називати ПОЇЗД потягом - це БЕЗГРАМОТНО. Сайт Укрзалізниці: розклад руху ПОЇЗДІВ. Не показуйте свою безграмотність.
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05.06.2026 14:05 Ответить
Як боротися з членкинями, пілотками, сексологинями та іншою нечистю?
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05.06.2026 14:15 Ответить
Пілотками.
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05.06.2026 14:35 Ответить
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 Погрюкуючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 та https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%82%D1%96%D1%82%D0%B8 мигтячи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 осяяними https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%BE вікнами, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F промчався https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3 потяг, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8 перепиняючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4 Свиридові https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83 дорогу (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1 Коцюб., І, 1955, 145) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=потяг
А це пояснення від ШІ.
Слово «потяг» є синонімом і походить від дієслова «тягти» - оскільки локомотив тягне за собою вагони. За нормами ******** української мови обидва слова є правильними, але «поїзд» вважається більш поширеним і стандартним терміном для позначення транспорту. [https://24tv.ua/education/poyizd-potyag-yak-pravilno-skazati-********************* 1, https://zn.ua/ukr/UKRAINE/potjah-chi-pojizd-jak-pravilno-skazati-ukrajinskoju.html 2, https://skybooking.ua/news/potyag-chi-poyizd-yake-zi-sliv-vvazhayut-pravilnim/ 3]
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05.06.2026 14:17 Ответить
Знову 500 млн грн пропиляють внікуди. А по факту один виїзд на страйкбольні ігри перекриє все це совкове навчання, совок здох, а ДПЮ так і знову на попиляння грошей.
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05.06.2026 14:07 Ответить
Розділ міндічгейт там буде?
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05.06.2026 14:33 Ответить
 
 