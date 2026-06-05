80% старшеклассников должны изучать "Защиту Украины" с сентября 2026 года, - Лисовой

С 1 сентября 2026 года центры по преподаванию предмета "Защита Украины" должны охватить 80 % учащихся старших классов. Об этих планах сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Лисовый на форуме "Защита Украины: урок, который не заканчивается".

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Охват планируют увеличить до 80%

Во время форума "Защита Украины: урок, который не заканчивается" Лисовой заявил, что государство продолжает расширять сеть учебных центров для преподавания предмета.

По его словам, сейчас в Украине работают 963 таких центра, где обучаются более 406 тысяч старшеклассников. Предмет преподают 4,4 тысячи педагогов, среди которых 462 ветерана.

На новые центры выделено 500 млн гривен

Министр сообщил, что в 2026 году планируется оборудовать более 160 новых центров.

На создание новых и модернизацию уже существующих учебных пространств для преподавания предмета "Защита Украины" государство выделило 500 миллионов гривен.

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Учителей продолжат обучать

По словам Лисового, уже подготовлено 95 сертифицированных тренеров и 80 супервизоров программы.

Кроме того, в 2026 году на повышение квалификации учителей предмета "Защита Украины" направят 28,8 миллиона гривен.

К 2027 году хотят охватить всех старшеклассников

В Министерстве образования напомнили, что обновленную модельную программу предмета утвердили в 2024 году.

Сейчас в учебных заведениях занимаются около двух третей старшеклассников. Цель реформы – к 2027 году охватить всех учеников старшей школы, а сам предмет сделать обязательным в каждом учебном заведении.

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