80% старшеклассников должны изучать "Защиту Украины" с сентября 2026 года, - Лисовой
С 1 сентября 2026 года центры по преподаванию предмета "Защита Украины" должны охватить 80 % учащихся старших классов. Об этих планах сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Лисовый на форуме "Защита Украины: урок, который не заканчивается".
Охват планируют увеличить до 80%
Во время форума "Защита Украины: урок, который не заканчивается" Лисовой заявил, что государство продолжает расширять сеть учебных центров для преподавания предмета.
По его словам, сейчас в Украине работают 963 таких центра, где обучаются более 406 тысяч старшеклассников. Предмет преподают 4,4 тысячи педагогов, среди которых 462 ветерана.
На новые центры выделено 500 млн гривен
Министр сообщил, что в 2026 году планируется оборудовать более 160 новых центров.
На создание новых и модернизацию уже существующих учебных пространств для преподавания предмета "Защита Украины" государство выделило 500 миллионов гривен.
Учителей продолжат обучать
По словам Лисового, уже подготовлено 95 сертифицированных тренеров и 80 супервизоров программы.
Кроме того, в 2026 году на повышение квалификации учителей предмета "Защита Украины" направят 28,8 миллиона гривен.
К 2027 году хотят охватить всех старшеклассников
В Министерстве образования напомнили, что обновленную модельную программу предмета утвердили в 2024 году.
Сейчас в учебных заведениях занимаются около двух третей старшеклассников. Цель реформы – к 2027 году охватить всех учеников старшей школы, а сам предмет сделать обязательным в каждом учебном заведении.
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А це пояснення від ШІ.
Слово «потяг» є синонімом і походить від дієслова «тягти» - оскільки локомотив тягне за собою вагони. За нормами ******** української мови обидва слова є правильними, але «поїзд» вважається більш поширеним і стандартним терміном для позначення транспорту. [https://24tv.ua/education/poyizd-potyag-yak-pravilno-skazati-********************* 1, https://zn.ua/ukr/UKRAINE/potjah-chi-pojizd-jak-pravilno-skazati-ukrajinskoju.html 2, https://skybooking.ua/news/potyag-chi-poyizd-yake-zi-sliv-vvazhayut-pravilnim/ 3]