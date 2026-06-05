80% старшокласників мають вивчати "Захист України" з вересня 2026 року, - Лісовий
Осередки для викладання предмета "Захист України" з 1 вересня 2026 року мають охопити 80% учнів старших класів. Про такі плани повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав Лісовий на форумі "Захист України: урок, який не закінчується".
Охоплення планують збільшити до 80%
Під час форуму "Захист України: урок, який не закінчується" Лісовий заявив, що держава продовжує розширювати мережу навчальних осередків для викладання предмета.
За його словами, наразі в Україні працюють 963 такі осередки, де навчаються понад 406 тисяч старшокласників. Предмет викладають 4,4 тисячі педагогів, серед яких 462 ветерани.
На нові осередки виділили 500 млн гривень
Міністр повідомив, що у 2026 році планують облаштувати понад 160 нових осередків.
На створення нових і модернізацію вже існуючих навчальних просторів для викладання предмета "Захист України" держава передбачила 500 мільйонів гривень.
Вчителів продовжать навчати
За словами Лісового, вже підготовлено 95 сертифікованих тренерів і 80 супервізорів програми.
Крім того, у 2026 році на підвищення кваліфікації вчителів предмета "Захист України" спрямують 28,8 мільйона гривень.
До 2027 року хочуть охопити всіх старшокласників
У Міністерстві освіти нагадали, що оновлену модельну програму предмета затвердили у 2024 році.
Наразі в навчальних осередках займаються близько двох третин старшокласників. Мета реформи – до 2027 року охопити всіх учнів старшої школи, а сам предмет зробити обов'язковим у кожному закладі освіти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А це пояснення від ШІ.
Слово «потяг» є синонімом і походить від дієслова «тягти» - оскільки локомотив тягне за собою вагони. За нормами ******** української мови обидва слова є правильними, але «поїзд» вважається більш поширеним і стандартним терміном для позначення транспорту. [https://24tv.ua/education/poyizd-potyag-yak-pravilno-skazati-********************* 1, https://zn.ua/ukr/UKRAINE/potjah-chi-pojizd-jak-pravilno-skazati-ukrajinskoju.html 2, https://skybooking.ua/news/potyag-chi-poyizd-yake-zi-sliv-vvazhayut-pravilnim/ 3]