УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9911 відвідувач онлайн
Новини Предмет Захист України в школі
502 10

80% старшокласників мають вивчати "Захист України" з вересня 2026 року, - Лісовий

Осередками для викладання "Захисту України" мають бути охопленні 80% старшокласників з 1 вересня

Осередки для викладання предмета "Захист України" з 1 вересня 2026 року мають охопити 80% учнів старших класів. Про такі плани повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав Лісовий на форумі "Захист України: урок, який не закінчується".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Охоплення планують збільшити до 80%

Під час форуму "Захист України: урок, який не закінчується" Лісовий заявив, що держава продовжує розширювати мережу навчальних осередків для викладання предмета.

За його словами, наразі в Україні працюють 963 такі осередки, де навчаються понад 406 тисяч старшокласників. Предмет викладають 4,4 тисячі педагогів, серед яких 462 ветерани.

На нові осередки виділили 500 млн гривень

Міністр повідомив, що у 2026 році планують облаштувати понад 160 нових осередків.

На створення нових і модернізацію вже існуючих навчальних просторів для викладання предмета "Захист України" держава передбачила 500 мільйонів гривень.

Читайте: Математику не прибиратимуть з обов’язкових предметів НМТ, - Лісовий

Вчителів продовжать навчати

За словами Лісового, вже підготовлено 95 сертифікованих тренерів і 80 супервізорів програми.

Крім того, у 2026 році на підвищення кваліфікації вчителів предмета "Захист України" спрямують 28,8 мільйона гривень.

До 2027 року хочуть охопити всіх старшокласників

У Міністерстві освіти нагадали, що оновлену модельну програму предмета затвердили у 2024 році.

Наразі в навчальних осередках займаються близько двох третин старшокласників. Мета реформи – до 2027 року охопити всіх учнів старшої школи, а сам предмет зробити обов'язковим у кожному закладі освіти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Предмет "Захист України" тепер має обов’язкові дві години на тиждень, - МОН

освіта (1379) школа (2311) Лісовий Оксен (107)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
05.06.2026 13:37 Відповісти
+2
він з кожним роком все ширше і ширше, скоро не влізатиме сюди.
показати весь коментар
05.06.2026 13:40 Відповісти
+1
Чому цей предмет не вивчають квартал 95 чи міндічи наприклад? А діти воїнів батальона Монако?
показати весь коментар
05.06.2026 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.06.2026 13:37 Відповісти
він з кожним роком все ширше і ширше, скоро не влізатиме сюди.
показати весь коментар
05.06.2026 13:40 Відповісти
Чому цей предмет не вивчають квартал 95 чи міндічи наприклад? А діти воїнів батальона Монако?
показати весь коментар
05.06.2026 13:47 Відповісти
Пізно. Потяг пішов...
показати весь коментар
05.06.2026 13:50 Відповісти
Не потяг, а ПОЇЗД, одиниця рухомого складу ПОЇЗД, а потяг може бути тільки до жінки, пляшки, роботи і т.д. Називати ПОЇЗД потягом - це БЕЗГРАМОТНО. Сайт Укрзалізниці: розклад руху ПОЇЗДІВ. Не показуйте свою безграмотність.
показати весь коментар
05.06.2026 14:05 Відповісти
Як боротися з членкинями, пілотками, сексологинями та іншою нечистю?
показати весь коментар
05.06.2026 14:15 Відповісти
Пілотками.
показати весь коментар
05.06.2026 14:35 Відповісти
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 Погрюкуючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 та https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%82%D1%96%D1%82%D0%B8 мигтячи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 осяяними https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%BE вікнами, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F промчався https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3 потяг, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8 перепиняючи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4 Свиридові https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83 дорогу (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1 Коцюб., І, 1955, 145) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=потяг
А це пояснення від ШІ.
Слово «потяг» є синонімом і походить від дієслова «тягти» - оскільки локомотив тягне за собою вагони. За нормами ******** української мови обидва слова є правильними, але «поїзд» вважається більш поширеним і стандартним терміном для позначення транспорту. [https://24tv.ua/education/poyizd-potyag-yak-pravilno-skazati-********************* 1, https://zn.ua/ukr/UKRAINE/potjah-chi-pojizd-jak-pravilno-skazati-ukrajinskoju.html 2, https://skybooking.ua/news/potyag-chi-poyizd-yake-zi-sliv-vvazhayut-pravilnim/ 3]
показати весь коментар
05.06.2026 14:17 Відповісти
Знову 500 млн грн пропиляють внікуди. А по факту один виїзд на страйкбольні ігри перекриє все це совкове навчання, совок здох, а ДПЮ так і знову на попиляння грошей.
показати весь коментар
05.06.2026 14:07 Відповісти
Розділ міндічгейт там буде?
показати весь коментар
05.06.2026 14:33 Відповісти
 
 