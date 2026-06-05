80% старшокласників мають вивчати "Захист України" з вересня 2026 року, - Лісовий

Осередки для викладання предмета "Захист України" з 1 вересня 2026 року мають охопити 80% учнів старших класів. Про такі плани повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав Лісовий на форумі "Захист України: урок, який не закінчується".

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Охоплення планують збільшити до 80%

Під час форуму "Захист України: урок, який не закінчується" Лісовий заявив, що держава продовжує розширювати мережу навчальних осередків для викладання предмета.

За його словами, наразі в Україні працюють 963 такі осередки, де навчаються понад 406 тисяч старшокласників. Предмет викладають 4,4 тисячі педагогів, серед яких 462 ветерани.

На нові осередки виділили 500 млн гривень

Міністр повідомив, що у 2026 році планують облаштувати понад 160 нових осередків.

На створення нових і модернізацію вже існуючих навчальних просторів для викладання предмета "Захист України" держава передбачила 500 мільйонів гривень.

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Вчителів продовжать навчати

За словами Лісового, вже підготовлено 95 сертифікованих тренерів і 80 супервізорів програми.

Крім того, у 2026 році на підвищення кваліфікації вчителів предмета "Захист України" спрямують 28,8 мільйона гривень.

До 2027 року хочуть охопити всіх старшокласників

У Міністерстві освіти нагадали, що оновлену модельну програму предмета затвердили у 2024 році.

Наразі в навчальних осередках займаються близько двох третин старшокласників. Мета реформи – до 2027 року охопити всіх учнів старшої школи, а сам предмет зробити обов'язковим у кожному закладі освіти.

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