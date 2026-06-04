Математику не прибиратимуть з обов’язкових предметів НМТ, - Лісовий
Міністерство освіти і науки України категорично виступає проти скасування математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті. У відомстві вважають, що НМТ має перевіряти базові навички випускників, зокрема вміння рахувати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час брифінгу журналістам у Києві.
МОН не підтримує альтернативний законопроєкт
За словами міністра, уряд уже подав законопроєкт щодо правил вступної кампанії 2027 року, який зберігає нинішню модель НМТ.
Водночас альтернативний законопроєкт пропонує скоротити кількість предметів тестування та зробити математику предметом на вибір. Цю ідею в Міністерстві освіти не підтримують.
"Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики, ми не підтримуємо категорично", – наголосив Лісовий.
"Це не приведе до позитивних змін"
Міністр зазначив, що НМТ покликаний перевіряти ключові компетенції випускників – уміння читати, писати та рахувати.
На його переконання, вилучення математики або історії України з переліку обов'язкових предметів є хибним рішенням.
"Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ – це абсурд, це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни", – заявив очільник МОН.
Чому виникла дискусія
Обговорення розгорілося після початку основної сесії НМТ, яка стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня. У соцмережах частина учасників тестування скаржилася на складність цьогорічних завдань, зокрема з математики.
На цьому тлі, як раніше повідомляв Цензор. НЕТ, голова підкомітету з питань вищої освіти парламентського комітету Юлія Гришина разом із групою народних депутатів зареєструвала альтернативний законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну формату НМТ у 2027 році.
Як проходить НМТ зараз
У 2026 році вступники складають чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.
Серед предметів за вибором – іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Я навчався у ліцеї, куди був великий конкурс на вступ, і мої батьки платили за моє навчання, доки доти ліцей не знайшов спонсорів. І гроші, які платили мої батьки, йшли саме на доплати вчителям, щоб можна було переманити кращих.
500 на 2 и 0,5 на троих
А само рішення залишити математику обовязковим предметом - підтримую двома руками. Ще не вистачає щоб ми без продавців в АТБ залишились!
Всіх профільних шкіл на всіх невистачить, та і їздити через все місто не айс. Або будуть одні школи переповнені, інші напівпусті. Треба деякі предмети поглиблено вести факультативно, для бажаючих. У мене препод інформатики таке робив і викладач німецької, географ і історикиня (🤔). Дитина може сама собі обирати потрібні предмети, обирати - що їй потрібно: інтергали, артіклі, програмування чи ще щось інше
А то ж видумли якусь матИматику...
Курва, а потім здивовано так - а чого ж то в нас ні ракет, ні літаків? А ні телевізор свого чи авто...
Придурку, а для того ота матЕмати з фізикою потрібні. Щоб не дебіли малограмотні поголовно, щоб грамотні люди були, щоб і ті інтеграли і теореми всілякі.
зато 73%...
Тепер от і пожинаємо плоди.
Тупа біомаса, нездатна ні мислити, ні щось толком зробити.
Але ж, крім того всього, вивчення точних наук то мислення, аналітика, здатність робити висновки... Тобто то, що відрізняє людину від тупого бидла.
Але ж, на жаль, для більшості то занадто складно. От і маємо 73%. Ну і результат того ось він, за вікном.
Сколько уже завезли Махмудов с Магомеда и?