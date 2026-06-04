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Новини Складання НМТ за кордоном
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Математику не прибиратимуть з обов’язкових предметів НМТ, - Лісовий

На НМТ не скасовуватимуть обов’язковий тест із математики

Міністерство освіти і науки України категорично виступає проти скасування математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті. У відомстві вважають, що НМТ має перевіряти базові навички випускників, зокрема вміння рахувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час брифінгу журналістам у Києві.

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МОН не підтримує альтернативний законопроєкт

За словами міністра, уряд уже подав законопроєкт щодо правил вступної кампанії 2027 року, який зберігає нинішню модель НМТ.

Водночас альтернативний законопроєкт пропонує скоротити кількість предметів тестування та зробити математику предметом на вибір. Цю ідею в Міністерстві освіти не підтримують.

"Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики, ми не підтримуємо категорично", – наголосив Лісовий.

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"Це не приведе до позитивних змін"

Міністр зазначив, що НМТ покликаний перевіряти ключові компетенції випускників – уміння читати, писати та рахувати.

На його переконання, вилучення математики або історії України з переліку обов'язкових предметів є хибним рішенням.

"Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ – це абсурд, це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни", – заявив очільник МОН.

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Чому виникла дискусія

Обговорення розгорілося після початку основної сесії НМТ, яка стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня. У соцмережах частина учасників тестування скаржилася на складність цьогорічних завдань, зокрема з математики.

На цьому тлі, як раніше повідомляв Цензор. НЕТ,  голова підкомітету з питань вищої освіти парламентського комітету Юлія Гришина разом із групою народних депутатів зареєструвала альтернативний законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну формату НМТ у 2027 році.

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Як проходить НМТ зараз

У 2026 році вступники складають чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.

Серед предметів за вибором – іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

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іспити (123) ЗНО (314) математика (30) Лісовий Оксен (105)
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Топ коментарі
+7
лісового краще прибрати.
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04.06.2026 17:31 Відповісти
+3
Ну - так - випускник повинен вміти рахувати - хотяби до 10 - ти
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04.06.2026 17:29 Відповісти
+3
Лісового прибрати, математику залишити
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04.06.2026 17:34 Відповісти
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Ну - так - випускник повинен вміти рахувати - хотяби до 10 - ти
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04.06.2026 17:29 Відповісти
Юрій Борисов сподобався ваш коментар в матеріаліПлан лагідного роззброєння країни

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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04.06.2026 17:38 Відповісти
Дивна логіка. Тобто - обдаровані мають навчатися безкоштовно, а всі інші - платити за навчання у гірших школах?
Я навчався у ліцеї, куди був великий конкурс на вступ, і мої батьки платили за моє навчання, доки доти ліцей не знайшов спонсорів. І гроші, які платили мої батьки, йшли саме на доплати вчителям, щоб можна було переманити кращих.
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04.06.2026 17:57 Відповісти
Угу. Це дуже гарний алгоритм. Якщо ви хочете остаточно загнати нацiю на полуницю до пана.
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04.06.2026 18:43 Відповісти
Це все що ви можете? Бачу, що грамотно писати ви не вмієте.
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04.06.2026 17:41 Відповісти
Так - писемність для мене це терра інкогніта
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04.06.2026 18:20 Відповісти
Это для общего развития. Но нужны и прикладные, жизненно необходимые знания. Деление.
500 на 2 и 0,5 на троих
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04.06.2026 18:28 Відповісти
Це вже задачки з зірочкою
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04.06.2026 18:33 Відповісти
лісового краще прибрати.
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04.06.2026 17:31 Відповісти
Лісового прибрати, математику залишити
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04.06.2026 17:34 Відповісти
Прибрати треба цю курку зі "служок" Грішину, яка це запропонувала
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04.06.2026 18:16 Відповісти
цікаво,а якщо посадити на екзамен випускників середини 90х та цього року,які шанси що кожен з них здасть програму середньої школи 2000х??
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04.06.2026 17:32 Відповісти
Зовсім некоректне порівняння - одні завершили навчання 30 років тому, інших останній рік тільки в і вчать як розв'язувати типові задачі мультипредметного тесту. Звикли до зума та ШІ, небагато хто дійсно щось знає, решту навчили як мавпочок вирішувати типові задачі.

А само рішення залишити математику обовязковим предметом - підтримую двома руками. Ще не вистачає щоб ми без продавців в АТБ залишились!
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04.06.2026 17:43 Відповісти
не повірите я в початку 90 закінчив 11кл,і досі навіть рівняння в голові вирішую,а малі мої на папері важко вирішують завдання з тестів мого часу,освіту вбили якісно,так як і все інше.....
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04.06.2026 18:01 Відповісти
на сьогодні, багатьом українців не так цікава доля математики, як мовне питання. не менше мільйона українців вже хочуть мати своєю державаною мовою - німецьку, зі знаннями її, мінімум на рівні В2, ну і українську, як одну з іноземних, рівень знання якої не особливо то іх хвилює )))) "робота, статус, громадянство"- гасла які прийшли на зміну старому троїстому слогану )))
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04.06.2026 17:35 Відповісти
«Вміння рахувати гроші» 🫰- це треба було уточнити.
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04.06.2026 17:38 Відповісти
математика це справа серйозна ,хтось з добродіїв дуже хоче українську освіту опустити до рівня , я тобі ,ти мені ...це прямо втідення саботажу ,я навіть не розумію, як таке могло взагалі звучати ,у московських вишах всі математикі професора, українці за походженням і не тількі !!!...
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04.06.2026 17:41 Відповісти
хто дуже розумний нехай йде до профільніх навчальних закладів з посиленим викладанням матиматики. нафіга всіх дітей поголовно кошмарити отими інтегралами та теоремами?
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04.06.2026 17:47 Відповісти
Математика - головна наука, королева всіх наук, а не профільний предмет. Що взагалі лишати у тих тестах, якщо прибрати звідти математику? Мову? І все? Тобто на загальних тестах перевагу матимуть ті, у кого схильність до вивчення мов над тими, у кого схильність до точних наук??
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04.06.2026 18:01 Відповісти
Та ж не математика, а матИматика. Воно ж тупе і дебільне, що навіть простих слів написати не може, а ти йому про королеву наук. Ти б ще його фізику вчити заставив.
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04.06.2026 18:12 Відповісти
А чим iх кошмарити? Тiктоком?)))
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04.06.2026 18:02 Відповісти
Якось норм було. Мб тому, що в мене дідусь був викладачем фізмату, іноді захоплювався й таке мені викладав..)) а ще, давав задачі з підручників початку 20 століття, ті що з ятямі..досі лежать у шафі.

Всіх профільних шкіл на всіх невистачить, та і їздити через все місто не айс. Або будуть одні школи переповнені, інші напівпусті. Треба деякі предмети поглиблено вести факультативно, для бажаючих. У мене препод інформатики таке робив і викладач німецької, географ і історикиня (🤔). Дитина може сама собі обирати потрібні предмети, обирати - що їй потрібно: інтергали, артіклі, програмування чи ще щось інше
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04.06.2026 18:08 Відповісти
та нашо взагалі та школа: хто хоче - хай вчиться, нафіга всіх дітей ото кошмарити аж 9 рочків
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04.06.2026 18:09 Відповісти
Дійсно! І взагалі, достатньо 4 класи, щоб в межах сотні лічити навчився і абетку засвоїв. Ну і додав-відняв... Кому воно потрібно оте множити-ділити. І все, вперед, на панщину...
А то ж видумли якусь матИматику...
Курва, а потім здивовано так - а чого ж то в нас ні ракет, ні літаків? А ні телевізор свого чи авто...
Придурку, а для того ота матЕмати з фізикою потрібні. Щоб не дебіли малограмотні поголовно, щоб грамотні люди були, щоб і ті інтеграли і теореми всілякі.
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04.06.2026 18:10 Відповісти
Хех, я в школі спав в обнімку з підручником Сканаві. Не буду брехати, шо все порішав, але відсотків 70 - точно. Жодної секунди не пожалкував.
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04.06.2026 18:02 Відповісти
Пiдглядав у вiдповiдi?
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04.06.2026 18:05 Відповісти
Конешно підглядав!
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04.06.2026 18:06 Відповісти
Ми зі Сканаві з 6 чи 7 класу завдання виконували (перший розділ для початку тільки, там, де рівняння) у ліцеї. Але це не була самостійна ініціатива - там не всі завдання були обов'язковими, але ж їх все одно задавали вчителі. Якщо ви самостійно це робили незалежно від школи - то взагалі респект.
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04.06.2026 18:08 Відповісти
Наша математикиня з нього завдання факультативно наприкінці 80х давала)))
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04.06.2026 18:10 Відповісти
Дивна навіть думка про те, що можна прибрати математику з мультипредметних тестів. А що там в такому разі залишиться? Тільки мова? Яка наука може бути важливішою за математику?
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04.06.2026 18:04 Відповісти
Угу..приберемо математику - а алгебра з геометрією це розділи математики..і потім будемо волати - де наші інженери?? Приберемо фізику з хімією - і запитання будуть - де наша зброя??
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04.06.2026 18:14 Відповісти
Вже прибрали! Вже волаємо...
зато 73%...
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04.06.2026 18:41 Відповісти
Дебілізація, перепрошую, гамнізація освіта не сьогодні розпочалась, а ще в часи міністра Креміня.
Тепер от і пожинаємо плоди.
Тупа біомаса, нездатна ні мислити, ні щось толком зробити.
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04.06.2026 18:15 Відповісти
Математичні здібності можна розвинути у дитини до 9 років. Якщо цей період пропустити і не вчити дитину з 1 по 4 клас математиці в усіх можливих формах використовуючи ігрові та візуальні методи, то в подальшому математика, дотичні до неї та похідні від неї предмети (точні науки) дитина будке засвоювати вкрай погано. В результаті буде здатна займатися лише гумінітарними предметами. Якщо нам потрібні інженери, то українська школа не створює умов для їх підготовки. Якщо потрібні економісти, фінансисти, аналітики то, знову ж, українська школа і тут недолуга. Якщо потрібні науковці - фізики, хіміки, біологи, технологи - то про це теж забудьте бо українська школа не навчить ваших дітей. Іншими словами, постійні реформи мали на меті вирощування дебілів які "стрибають зайчиками", а потім масово стають низькокваліфікованою робочою силою. Вихід з цієї ситуації простий - наймайте репетиторів здатних зацікавити і навчити ваших дітей та свідомо розвивайте здібності своїх дітей. Памятайте що вступний бал в педагогічний університет ім. Драгоманова в Києві 103 з ЗНО (з 200 можливих). Це рівень дурника. Далі такі "дипломовані педагоги" будуть вчити ваших дітей в школах. Звідси, школа це як дитячий садок - місце первинної соціалізації. До навчання наукам і професіям це місце не має жодного стосунку. Платіть за навчання і витрачайте свій час на своїх дітей. Ми вже дійшли до тієї стадії "реформування школи" що нам генії і таланти не потрібні. Нам хоча б нормальний середній рівень розумового розвитку і здоровий глузд...
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04.06.2026 18:17 Відповісти
абсолютна брехня. Я в математиці почала трохи розбиратися лише в університеті, коли треба було вищу математику вчити. Нейронні зв'язки у мозку утворюються все життя, якщо мозок постійно навантажувати
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04.06.2026 18:46 Відповісти
Геть точні науки..тільки літературу і слово боже
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04.06.2026 18:18 Відповісти
Освітні проблеми нашої країни розпочались в кінці 90х коли в програмах навчання почали скорочувати точні науки. В результаті наплодили отару недоумків.
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04.06.2026 18:24 Відповісти
Коли заходить мова, а чи потрібні та фізика з математикою в школі, я пробую пояснити, що їх вивчають не для того, щоб запам`ятати рвння стану, чи довести теорему Ферма. Хоча якісь базові знання про будову навколишнього світу, напевно, потрібно мати всім. Та й базові математичні розрахунки мало кому будуть лишніми...
Але ж, крім того всього, вивчення точних наук то мислення, аналітика, здатність робити висновки... Тобто то, що відрізняє людину від тупого бидла.
Але ж, на жаль, для більшості то занадто складно. От і маємо 73%. Ну і результат того ось він, за вікном.
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04.06.2026 18:36 Відповісти
У меня младший брат когда сдавал ЗНО сдал мову и историю, но математику не сдал и в результате его не принял не один ВУЗ, после чего он собрался и выехал в Канаду, где сейчас успешно работает продавцом в Макдональдсе. А математику эту обязательной специально сделали, что бы как можно больше детей ее заваливали и их потом в армию забирать, но это дало обратный эффект и эти дети просто едут за кордон, а на их место сюда завозят Махмудов с Магомеда и.
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04.06.2026 18:25 Відповісти
Ні, продавець в макдональдські то, звичайно, круто... То, звичайно, рівень... не те, що якись там інженер.
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04.06.2026 18:29 Відповісти
"Сёма вы были член месткома. А кто вы счас? Вы просто жалкий фабрикант'
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04.06.2026 18:40 Відповісти
Вы на аналитическом форуме. Тут кацапские ИПСО не приветствуются. Тут за свои слова нужно зуб давать.
Сколько уже завезли Махмудов с Магомеда и?
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04.06.2026 18:39 Відповісти
Ну правильно, що не прийняв. І в Канаді без математики жоден ВУЗ не прийме. Стояти у Макдо на роздачі - це рівень тих, хто не здатен здати математику хоча б на мінімальний бал.
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04.06.2026 18:42 Відповісти
це не міністр освіти, це ХЗ ЩО... якби не розголос в соцмережах та не заяви опозиційних політиків, цьому Лісовому було б до дупи є ті іспити з математики чи немає... йому какаяразніца. Грбобане зелене болото, ЖОДНОЇ нормальної людини від цієї клоаки...
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04.06.2026 18:31 Відповісти
 
 