Математику не прибиратимуть з обов’язкових предметів НМТ, - Лісовий

Міністерство освіти і науки України категорично виступає проти скасування математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті. У відомстві вважають, що НМТ має перевіряти базові навички випускників, зокрема вміння рахувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час брифінгу журналістам у Києві.

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МОН не підтримує альтернативний законопроєкт

За словами міністра, уряд уже подав законопроєкт щодо правил вступної кампанії 2027 року, який зберігає нинішню модель НМТ.

Водночас альтернативний законопроєкт пропонує скоротити кількість предметів тестування та зробити математику предметом на вибір. Цю ідею в Міністерстві освіти не підтримують.

"Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики, ми не підтримуємо категорично", – наголосив Лісовий.

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"Це не приведе до позитивних змін"

Міністр зазначив, що НМТ покликаний перевіряти ключові компетенції випускників – уміння читати, писати та рахувати.

На його переконання, вилучення математики або історії України з переліку обов'язкових предметів є хибним рішенням.

"Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ – це абсурд, це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни", – заявив очільник МОН.

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Чому виникла дискусія

Обговорення розгорілося після початку основної сесії НМТ, яка стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня. У соцмережах частина учасників тестування скаржилася на складність цьогорічних завдань, зокрема з математики.

На цьому тлі, як раніше повідомляв Цензор. НЕТ, голова підкомітету з питань вищої освіти парламентського комітету Юлія Гришина разом із групою народних депутатів зареєструвала альтернативний законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну формату НМТ у 2027 році.

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Як проходить НМТ зараз

У 2026 році вступники складають чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.

Серед предметів за вибором – іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

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