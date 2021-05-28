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ЗНО з математики здавало 245 тисяч осіб, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ЗНО з математики здавало 245 тисяч осіб, - Міносвіти

Тестування основної сесії ЗНО-2021 з математики здавали 244 839 осіб, що становить 83,9% від загальної кількості зареєстрованих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Водночас для проходження тестування з математики (завдання рівня стандарту) з'явилися 9246 осіб, що становить 11,96% зареєстрованих.

Тестування відбулося 28 травня з дотриманням протиепідемічних заходів.

За даними МОН, 102 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 14 - через ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 159 громадських спостерігачів.

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