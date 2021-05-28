ВНО по математике сдавало 245 тысяч человек, - Минобразования

Тестирование основной сессии ВНО-2021 по математике сдавали 244 839 человек, что составляет 83,9% от общего количества зарегистрированных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В то же время для прохождения тестирования по математике (задания уровня стандарта) появились 9246 человек, что составляет 11,96% зарегистрированных.

Тестирование прошло 28 мая с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

По данным МОН, 102 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 14 - из признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 159 общественных наблюдателей.

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