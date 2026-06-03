Математика на вибір: у ВР зареєстрували законопроєкт про новий формат НМТ
У Верховній Раді пропонують переглянути формат національного мультипредметного тесту (НМТ). Серед ініціатив - скорочення кількості предметів, які складають вступники, з чотирьох до трьох.
Про це повідомила у фейсбуку нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт вже у Раді
За її словами, депутати з різних фракцій зареєстрували альтернативний урядовому законопроєкт щодо зменшення кількості предметів НМТ (№ 15254-1 від 02.06.2026).
"Ми пропонуємо рішення, подібне до того, що успішно працювало до війни й показувало гарні результати", - уточнила вона... У нинішніх реаліях 4 предмети в один день та 4 години тестування поспіль — це не просто надмірне психологічне навантаження, а ще й прямий безпековий ризик переривання іспиту через тривоги чи обстріли в укриттях", - переконана нардепка.
Що пропонується на 2027 рік (рішення на період воєнного стану)?
За словами Гришиної, йдеться про збалансовану формулу: два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника.
"Математика залишається, але на вибір дитини для вступу на відповідні спеціальності. Для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності, проте введення обов'язку складати іспит з математики на всі спеціальності проблему не вирішує, а лише ускладнює. Потрібні комплексні стратегічні рішення від МОН для мотивації: збільшувати вагу вступного балу з математики через коефіцієнти, підвищити стипендії тим, хто навчається за цими спеціальностями, впроваджувати програми стажування вже з 3-4 курсу з можливістю заробляти кошти, збільшити держзамовлення та забезпечення грантами на технічні спеціальності, проводити якісну комунікацію щодо цього питання та ін. Проблему вирішує мотивація", - переконана депутатка.
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Якраз при Ющенку та Порошенку математика була одним із предметів на вибір.
Ви реально не розумієте різниці між "вивчати математику" та "здавати математику на НМТ"? Вчити математику треба, але НМТ - це, передусім, про вступ до вузів і тому здавати треба ПРОФІЛЬНІ предмети.
Гуманітаріям при вступі не потрібна математика, технарям при вступі не потрібна література! Але це не значить, що гуманітарії не мають вчити математику в школі, а технарі - літературу. Бо бали в атестаті - це теж важливо!
Всі предмети давно пора відмінити, а залишити ЧІСТО ПРАКТІЧЄСКІЄ/з грязи в князи : як обманути ближнього, як вкрасти, як нажитися на ближньому, як не попастися, як - якщо одним словом/по простецьки курс "ОБЪЕ*АТЬ.
А ще тоді кожен предмет здавали ОКРЕМО.
А як дорвалися до освіти зебуїни, то перетворили загалом нормальне ЗНО на шопопало під назвою НМТ. Мало того, що тепер усі предмети здають в один день якогось дідька (через що у дітей стрес і каша в голові), так ще й гуманітарії чомусь мусять готуватися до тестів із математики, яка їм до вступу нафіг не потрібна!
Як на мене, майбутні філологи/історики/юристи не повинні здавати математику так само, як майбутні економісти та ІТ-шники не мають здавати літературу!