Математика на вибір: у ВР зареєстрували законопроєкт про новий формат НМТ

У Верховній Раді пропонують переглянути формат національного мультипредметного тесту (НМТ). Серед ініціатив - скорочення кількості предметів, які складають вступники, з чотирьох до трьох.

Про це повідомила у фейсбуку нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

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Законопроєкт вже у Раді

За її словами, депутати з різних фракцій зареєстрували альтернативний урядовому законопроєкт щодо зменшення кількості предметів НМТ (№ 15254-1 від 02.06.2026).

"Ми пропонуємо рішення, подібне до того, що успішно працювало до війни й показувало гарні результати", - уточнила вона... У нинішніх реаліях 4 предмети в один день та 4 години тестування поспіль — це не просто надмірне психологічне навантаження, а ще й прямий безпековий ризик переривання іспиту через тривоги чи обстріли в укриттях", - переконана нардепка.

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Що пропонується на 2027 рік (рішення на період воєнного стану)?

За словами Гришиної, йдеться про збалансовану формулу: два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника.

"Математика залишається, але на вибір дитини для вступу на відповідні спеціальності. Для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності, проте введення обов'язку складати іспит з математики на всі спеціальності проблему не вирішує, а лише ускладнює. Потрібні комплексні стратегічні рішення від МОН для мотивації: збільшувати вагу вступного балу з математики через коефіцієнти, підвищити стипендії тим, хто навчається за цими спеціальностями, впроваджувати програми стажування вже з 3-4 курсу з можливістю заробляти кошти, збільшити держзамовлення та забезпечення грантами на технічні спеціальності, проводити якісну комунікацію щодо цього питання та ін. Проблему вирішує мотивація", - переконана депутатка.

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