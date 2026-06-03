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Новини Складання НМТ за кордоном
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Математика на вибір: у ВР зареєстрували законопроєкт про новий формат НМТ

Чи буде НМТ з математики?

У Верховній Раді пропонують переглянути формат національного мультипредметного тесту (НМТ). Серед ініціатив - скорочення кількості предметів, які складають вступники, з чотирьох до трьох.

Про це повідомила у фейсбуку нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

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Законопроєкт вже у Раді

За її словами, депутати з різних фракцій зареєстрували альтернативний урядовому законопроєкт щодо зменшення кількості предметів НМТ (№ 15254-1 від 02.06.2026).

"Ми пропонуємо рішення, подібне до того, що успішно працювало до війни й показувало гарні результати", - уточнила вона... У нинішніх реаліях 4 предмети в один день та 4 години тестування поспіль — це не просто надмірне психологічне навантаження, а ще й прямий безпековий ризик переривання іспиту через тривоги чи обстріли в укриттях", - переконана нардепка.

Також читайте: Українські вступники зможуть скласти НМТ-2026 у 31 країні світу

Що пропонується на 2027 рік (рішення на період воєнного стану)?

За словами Гришиної, йдеться про збалансовану формулу: два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника.

"Математика залишається, але на вибір дитини для вступу на відповідні спеціальності. Для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності, проте введення обов'язку складати іспит з математики на всі спеціальності проблему не вирішує, а лише ускладнює. Потрібні комплексні стратегічні рішення від МОН для мотивації: збільшувати вагу вступного балу з математики через коефіцієнти, підвищити стипендії тим, хто навчається за цими спеціальностями, впроваджувати програми стажування вже з 3-4 курсу з можливістю заробляти кошти, збільшити держзамовлення та забезпечення грантами на технічні спеціальності, проводити якісну комунікацію щодо цього питання та ін. Проблему вирішує мотивація", - переконана депутатка.

Також читайте: Комітет ВР з питань освіти знову не підтримав скасування заочної форми навчання

Автор: 

іспити (122) математика (26) Гришина Юлія (39)
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Топ коментарі
+10
ці кловуни взагалі ніде не навчалися окрім трускавецької академії....бажають усіх такими ж тупими бачити
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03.06.2026 12:27 Відповісти
+9
навіщо взагалі вчитися,у більшості ,,проффессорів,, від влади навіть не в кожного неповнесеренє є...і подивіться які удавчливі та фартові,живуть краще реальних профессорів наук....
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03.06.2026 12:25 Відповісти
+9
через 10 років буде тільки контрольна з тік-тока і майнінга
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03.06.2026 12:30 Відповісти
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навіщо взагалі вчитися,у більшості ,,проффессорів,, від влади навіть не в кожного неповнесеренє є...і подивіться які удавчливі та фартові,живуть краще реальних профессорів наук....
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03.06.2026 12:25 Відповісти
ці кловуни взагалі ніде не навчалися окрім трускавецької академії....бажають усіх такими ж тупими бачити
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03.06.2026 12:27 Відповісти
Мабуть для майбутнього життя в Україні необхідно бути розумнішим за індуса чи пакістанця.
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03.06.2026 12:28 Відповісти
через 10 років буде тільки контрольна з тік-тока і майнінга
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03.06.2026 12:30 Відповісти
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03.06.2026 12:48 Відповісти
Коли продюсери займаються ракетобудуванням - математика і фізика не потрібні.
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03.06.2026 12:34 Відповісти
Зелена шобла пропонує українським дітям добровільно отупіти, не вивчаючи математику. Все як в автократіях: народ не повинен бути розумнішим за тупого сцаря.
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03.06.2026 12:34 Відповісти
Причому тут зебіли?
Якраз при Ющенку та Порошенку математика була одним із предметів на вибір.

Ви реально не розумієте різниці між "вивчати математику" та "здавати математику на НМТ"? Вчити математику треба, але НМТ - це, передусім, про вступ до вузів і тому здавати треба ПРОФІЛЬНІ предмети.
Гуманітаріям при вступі не потрібна математика, технарям при вступі не потрібна література! Але це не значить, що гуманітарії не мають вчити математику в школі, а технарі - літературу. Бо бали в атестаті - це теж важливо!
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03.06.2026 12:40 Відповісти
Там завдання з тієї математики на рівні 6 класу, мабуть гуманітаріям варто б їх мати, може б такої сраки в економіці не було б.
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03.06.2026 13:25 Відповісти
У меня брат младший сдал на отлично ЗНО по истории и мове, но завалил математику и его не приняли не в один ВУЗ, после чего он собрался и уехал в Канаду, где щас успешно работает продавцом в Макдональдсе. Такие дела. А эту математику они специально ввели, что бы побольше детей проваливали экзамены и их в итоге в армию забирал, но вместо этого молодеж просто уезжает за кордон, а вместо них сюда привозят Махмудов и Магомедов.
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03.06.2026 12:35 Відповісти
Математика на вибір: у ВР зареєстрували законопроєкт про новий формат НМТ

Всі предмети давно пора відмінити, а залишити ЧІСТО ПРАКТІЧЄСКІЄ/з грязи в князи : як обманути ближнього, як вкрасти, як нажитися на ближньому, як не попастися, як - якщо одним словом/по простецьки курс "ОБЪЕ*АТЬ.
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03.06.2026 12:35 Відповісти
Коли Вакарчук-старший і потім Ніколаєнко запроваджували ЗНО, то так і було. Кому треба було для вступу, той здавав математику, кому треба - право або фізику, хімію, біологію і тд. Обов'язковими були українська мова та історія.
А ще тоді кожен предмет здавали ОКРЕМО.

А як дорвалися до освіти зебуїни, то перетворили загалом нормальне ЗНО на шопопало під назвою НМТ. Мало того, що тепер усі предмети здають в один день якогось дідька (через що у дітей стрес і каша в голові), так ще й гуманітарії чомусь мусять готуватися до тестів із математики, яка їм до вступу нафіг не потрібна!

Як на мене, майбутні філологи/історики/юристи не повинні здавати математику так само, як майбутні економісти та ІТ-шники не мають здавати літературу!
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03.06.2026 12:38 Відповісти
В один день це вже ноухау від нового міністра.
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03.06.2026 13:28 Відповісти
Давайте сразу уж сделайте обязательным экзамен по физкультуре и трудам. Нафига головой думать в принципе.
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03.06.2026 12:39 Відповісти
...отак онуку приблизно я і відповів: "Вітьок, щоб сходить до вітру, треба спочатку зняти одяг і тільки потім відкласти личинку. І ніяк не навпаки!!"
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03.06.2026 12:51 Відповісти
Та можно и наоборот. И поначалу даже будет тепло и мягко. Но проблемы начнутся потом. Так и с теми кто не хочет учить математику потому что у них "гуманитарный склад ума", а по простому - слишком тупые чтобы понять хотя бы самые простые математические принципы.
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03.06.2026 12:54 Відповісти
Саме так - ПРО СТИ Є, але для них зараз все складно, за виключенням Тік току звичайно...
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03.06.2026 12:56 Відповісти
Давно пора. Кто хочет идти на тех специальности тот пускай и сдает
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03.06.2026 12:45 Відповісти
Балабольство,актерское мастерство и на выбор - искусство казнокрадства либо отмывание,обналичка и перегон в офшоры либо тонкости создания преступной группировки с целью незаконного обогащения.
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03.06.2026 12:48 Відповісти
 
 