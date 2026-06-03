Математика на выбор: в ВР зарегистрировали законопроект о новом формате НМТ
В Верховной Раде предлагают пересмотреть формат национального мультипредметного теста (НМТ). Среди инициатив — сокращение количества предметов, по которым сдают экзамены абитуриенты, с четырёх до трёх.
Об этом сообщила в Facebook народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина, сообщает Цензор.НЕТ.
Законопроект уже в Раде
По ее словам, депутаты из разных фракций зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект об уменьшении количества предметов НМТ (№ 15254-1 от 02.06.2026).
"Мы предлагаем решение, подобное тому, которое успешно работало до войны и показывало хорошие результаты", — уточнила она... В нынешних реалиях 4 предмета в один день и 4 часа тестирования подряд — это не просто чрезмерная психологическая нагрузка, но и прямой риск для безопасности, связанный с прерыванием экзамена из-за тревог или обстрелов в укрытиях", — убеждена народный депутат.
Что предлагается на 2027 год (решение на период военного положения)?
По словам Гришиной, речь идет о сбалансированной формуле: два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) + один предмет на выбор абитуриента.
"Математика остается, но по выбору ребенка для поступления на соответствующие специальности. Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязательного экзамена по математике на все специальности проблему не решает, а лишь усложняет. Нужны комплексные стратегические решения от МОН для мотивации: увеличивать вес вступительного балла по математике через коэффициенты, повысить стипендии тем, кто обучается по этим специальностям, внедрять программы стажировки уже с 3-4 курса с возможностью зарабатывать средства, увеличить госзаказ и обеспечение грантами на технические специальности, проводить качественную коммуникацию по этому вопросу и др. Проблему решает мотивация", - убеждена депутат.
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Якраз при Ющенку та Порошенку математика була одним із предметів на вибір.
Ви реально не розумієте різниці між "вивчати математику" та "здавати математику на НМТ"? Вчити математику треба, але НМТ - це, передусім, про вступ до вузів і тому здавати треба ПРОФІЛЬНІ предмети.
Гуманітаріям при вступі не потрібна математика, технарям при вступі не потрібна література! Але це не значить, що гуманітарії не мають вчити математику в школі, а технарі - літературу. Бо бали в атестаті - це теж важливо!
Всі предмети давно пора відмінити, а залишити ЧІСТО ПРАКТІЧЄСКІЄ/з грязи в князи : як обманути ближнього, як вкрасти, як нажитися на ближньому, як не попастися, як - якщо одним словом/по простецьки курс "ОБЪЕ*АТЬ.
А ще тоді кожен предмет здавали ОКРЕМО.
А як дорвалися до освіти зебуїни, то перетворили загалом нормальне ЗНО на шопопало під назвою НМТ. Мало того, що тепер усі предмети здають в один день якогось дідька (через що у дітей стрес і каша в голові), так ще й гуманітарії чомусь мусять готуватися до тестів із математики, яка їм до вступу нафіг не потрібна!
Як на мене, майбутні філологи/історики/юристи не повинні здавати математику так само, як майбутні економісти та ІТ-шники не мають здавати літературу!