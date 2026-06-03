Математика на выбор: в ВР зарегистрировали законопроект о новом формате НМТ

В Верховной Раде предлагают пересмотреть формат национального мультипредметного теста (НМТ). Среди инициатив — сокращение количества предметов, по которым сдают экзамены абитуриенты, с четырёх до трёх.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Законопроект уже в Раде

По ее словам, депутаты из разных фракций зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект об уменьшении количества предметов НМТ (№ 15254-1 от 02.06.2026).

"Мы предлагаем решение, подобное тому, которое успешно работало до войны и показывало хорошие результаты", — уточнила она... В нынешних реалиях 4 предмета в один день и 4 часа тестирования подряд — это не просто чрезмерная психологическая нагрузка, но и прямой риск для безопасности, связанный с прерыванием экзамена из-за тревог или обстрелов в укрытиях", — убеждена народный депутат.

Читайте также: Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ-2026 в 31 стране мира

Что предлагается на 2027 год (решение на период военного положения)?

По словам Гришиной, речь идет о сбалансированной формуле: два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) + один предмет на выбор абитуриента.

"Математика остается, но по выбору ребенка для поступления на соответствующие специальности. Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязательного экзамена по математике на все специальности проблему не решает, а лишь усложняет. Нужны комплексные стратегические решения от МОН для мотивации: увеличивать вес вступительного балла по математике через коэффициенты, повысить стипендии тем, кто обучается по этим специальностям, внедрять программы стажировки уже с 3-4 курса с возможностью зарабатывать средства, увеличить госзаказ и обеспечение грантами на технические специальности, проводить качественную коммуникацию по этому вопросу и др. Проблему решает мотивация", - убеждена депутат.

Читайте также: Комитет ВР по вопросам образования вновь не поддержал отмену заочной формы обучения