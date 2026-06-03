РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13186 посетителей онлайн
Новости Сдача НМТ за границей
667 18

Математика на выбор: в ВР зарегистрировали законопроект о новом формате НМТ

Будет ли НМТ по математике?

В Верховной Раде предлагают пересмотреть формат национального мультипредметного теста (НМТ). Среди инициатив — сокращение количества предметов, по которым сдают экзамены абитуриенты, с четырёх до трёх.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Законопроект уже в Раде

По ее словам, депутаты из разных фракций зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект об уменьшении количества предметов НМТ (№ 15254-1 от 02.06.2026).

"Мы предлагаем решение, подобное тому, которое успешно работало до войны и показывало хорошие результаты", — уточнила она... В нынешних реалиях 4 предмета в один день и 4 часа тестирования подряд — это не просто чрезмерная психологическая нагрузка, но и прямой риск для безопасности, связанный с прерыванием экзамена из-за тревог или обстрелов в укрытиях", — убеждена народный депутат.

Читайте также: Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ-2026 в 31 стране мира

Что предлагается на 2027 год (решение на период военного положения)?

По словам Гришиной, речь идет о сбалансированной формуле: два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) + один предмет на выбор абитуриента.

"Математика остается, но по выбору ребенка для поступления на соответствующие специальности. Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязательного экзамена по математике на все специальности проблему не решает, а лишь усложняет. Нужны комплексные стратегические решения от МОН для мотивации: увеличивать вес вступительного балла по математике через коэффициенты, повысить стипендии тем, кто обучается по этим специальностям, внедрять программы стажировки уже с 3-4 курса с возможностью зарабатывать средства, увеличить госзаказ и обеспечение грантами на технические специальности, проводить качественную коммуникацию по этому вопросу и др. Проблему решает мотивация", - убеждена депутат.

Читайте также: Комитет ВР по вопросам образования вновь не поддержал отмену заочной формы обучения

Автор: 

экзамены (153) математика (30) Гришина Юлия (32)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
навіщо взагалі вчитися,у більшості ,,проффессорів,, від влади навіть не в кожного неповнесеренє є...і подивіться які удавчливі та фартові,живуть краще реальних профессорів наук....
показать весь комментарий
03.06.2026 12:25 Ответить
+7
ці кловуни взагалі ніде не навчалися окрім трускавецької академії....бажають усіх такими ж тупими бачити
показать весь комментарий
03.06.2026 12:27 Ответить
+5
через 10 років буде тільки контрольна з тік-тока і майнінга
показать весь комментарий
03.06.2026 12:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіщо взагалі вчитися,у більшості ,,проффессорів,, від влади навіть не в кожного неповнесеренє є...і подивіться які удавчливі та фартові,живуть краще реальних профессорів наук....
показать весь комментарий
03.06.2026 12:25 Ответить
ці кловуни взагалі ніде не навчалися окрім трускавецької академії....бажають усіх такими ж тупими бачити
показать весь комментарий
03.06.2026 12:27 Ответить
Мабуть для майбутнього життя в Україні необхідно бути розумнішим за індуса чи пакістанця.
показать весь комментарий
03.06.2026 12:28 Ответить
через 10 років буде тільки контрольна з тік-тока і майнінга
показать весь комментарий
03.06.2026 12:30 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2026 12:48 Ответить
Коли продюсери займаються ракетобудуванням - математика і фізика не потрібні.
показать весь комментарий
03.06.2026 12:34 Ответить
Зелена шобла пропонує українським дітям добровільно отупіти, не вивчаючи математику. Все як в автократіях: народ не повинен бути розумнішим за тупого сцаря.
показать весь комментарий
03.06.2026 12:34 Ответить
Причому тут зебіли?
Якраз при Ющенку та Порошенку математика була одним із предметів на вибір.

Ви реально не розумієте різниці між "вивчати математику" та "здавати математику на НМТ"? Вчити математику треба, але НМТ - це, передусім, про вступ до вузів і тому здавати треба ПРОФІЛЬНІ предмети.
Гуманітаріям при вступі не потрібна математика, технарям при вступі не потрібна література! Але це не значить, що гуманітарії не мають вчити математику в школі, а технарі - літературу. Бо бали в атестаті - це теж важливо!
показать весь комментарий
03.06.2026 12:40 Ответить
У меня брат младший сдал на отлично ЗНО по истории и мове, но завалил математику и его не приняли не в один ВУЗ, после чего он собрался и уехал в Канаду, где щас успешно работает продавцом в Макдональдсе. Такие дела. А эту математику они специально ввели, что бы побольше детей проваливали экзамены и их в итоге в армию забирал, но вместо этого молодеж просто уезжает за кордон, а вместо них сюда привозят Махмудов и Магомедов.
показать весь комментарий
03.06.2026 12:35 Ответить
Математика на вибір: у ВР зареєстрували законопроєкт про новий формат НМТ

Всі предмети давно пора відмінити, а залишити ЧІСТО ПРАКТІЧЄСКІЄ/з грязи в князи : як обманути ближнього, як вкрасти, як нажитися на ближньому, як не попастися, як - якщо одним словом/по простецьки курс "ОБЪЕ*АТЬ.
показать весь комментарий
03.06.2026 12:35 Ответить
Коли Вакарчук-старший і потім Ніколаєнко запроваджували ЗНО, то так і було. Кому треба було для вступу, той здавав математику, кому треба - право або фізику, хімію, біологію і тд. Обов'язковими були українська мова та історія.
А ще тоді кожен предмет здавали ОКРЕМО.

А як дорвалися до освіти зебуїни, то перетворили загалом нормальне ЗНО на шопопало під назвою НМТ. Мало того, що тепер усі предмети здають в один день якогось дідька (через що у дітей стрес і каша в голові), так ще й гуманітарії чомусь мусять готуватися до тестів із математики, яка їм до вступу нафіг не потрібна!

Як на мене, майбутні філологи/історики/юристи не повинні здавати математику так само, як майбутні економісти та ІТ-шники не мають здавати літературу!
показать весь комментарий
03.06.2026 12:38 Ответить
Давайте сразу уж сделайте обязательным экзамен по физкультуре и трудам. Нафига головой думать в принципе.
показать весь комментарий
03.06.2026 12:39 Ответить
...отак онуку приблизно я і відповів: "Вітьок, щоб сходить до вітру, треба спочатку зняти одяг і тільки потім відкласти личинку. І ніяк не навпаки!!"
показать весь комментарий
03.06.2026 12:51 Ответить
Та можно и наоборот. И поначалу даже будет тепло и мягко. Но проблемы начнутся потом. Так и с теми кто не хочет учить математику потому что у них "гуманитарный склад ума", а по простому - слишком тупые чтобы понять хотя бы самые простые математические принципы.
показать весь комментарий
03.06.2026 12:54 Ответить
Саме так - ПРО СТИ Є, але для них зараз все складно, за виключенням Тік току звичайно...
показать весь комментарий
03.06.2026 12:56 Ответить
Давно пора. Кто хочет идти на тех специальности тот пускай и сдает
показать весь комментарий
03.06.2026 12:45 Ответить
Балабольство,актерское мастерство и на выбор - искусство казнокрадства либо отмывание,обналичка и перегон в офшоры либо тонкости создания преступной группировки с целью незаконного обогащения.
показать весь комментарий
03.06.2026 12:48 Ответить
 
 