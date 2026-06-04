Математику не будут убирать из обязательных предметов НМТ, - Лисовой
Министерство образования и науки Украины категорически выступает против отмены математики как обязательного предмета на национальном мультипредметном тесте. В ведомстве считают, что НМТ должен проверять базовые навыки выпускников, в частности умение считать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр образования и науки Оксен Лисовой заявил во время брифинга журналистам в Киеве.
МОН не поддерживает альтернативный законопроект
По словам министра, правительство уже подало законопроект о правилах вступительной кампании 2027 года, который сохраняет нынешнюю модель НМТ.
В то же время альтернативный законопроект предлагает сократить количество предметов тестирования и сделать математику предметом по выбору. Эту идею в Министерстве образования не поддерживают.
"Альтернативный законопроект, который предусматривает несколько иные условия в отношении математики, мы категорически не поддерживаем", – подчеркнул Лисовой.
"Это не приведет к положительным изменениям"
Министр отметил, что НМТ призван проверять ключевые компетенции выпускников – умение читать, писать и считать.
По его мнению, исключение математики или истории Украины из перечня обязательных предметов является ошибочным решением.
"Отмена математики или истории, исключение их из обязательных предметов НМТ – это абсурд, это не приведет к каким-либо положительным изменениям для нас как для страны", – заявил глава МОН.
Почему возникла дискуссия
Обсуждение разгорелось после начала основной сессии НМТ, которая стартовала 20 мая и продлится до 25 июня. В соцсетях часть участников тестирования жаловалась на сложность заданий этого года, в частности по математике.
На этом фоне, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, председатель подкомитета по вопросам высшего образования парламентского комитета Юлия Гришина вместе с группой народных депутатов зарегистрировала альтернативный законопроект №15254-1, который предусматривает изменение формата НМТ в 2027 году.
Как проходит НМТ сейчас
В 2026 году абитуриенты сдают четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор.
Среди предметов на выбор – иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Я навчався у ліцеї, куди був великий конкурс на вступ, і мої батьки платили за моє навчання, доки доти ліцей не знайшов спонсорів. І гроші, які платили мої батьки, йшли саме на доплати вчителям, щоб можна було переманити кращих.
А само рішення залишити математику обовязковим предметом - підтримую двома руками. Ще не вистачає щоб ми без продавців в АТБ залишились!
Всіх профільних шкіл на всіх невистачить, та і їздити через все місто не айс. Або будуть одні школи переповнені, інші напівпусті. Треба деякі предмети поглиблено вести факультативно, для бажаючих. У мене препод інформатики таке робив і викладач німецької, географ і історикиня (🤔). Дитина може сама собі обирати потрібні предмети, обирати - що їй потрібно: інтергали, артіклі, програмування чи ще щось інше
А то ж видумли якусь матИматику...
Курва, а потім здивовано так - а чого ж то в нас ні ракет, ні літаків? А ні телевізор свого чи авто...
Придурку, а для того ота матЕмати з фізикою потрібні. Щоб не дебіли малограмотні поголовно, щоб грамотні люди були, щоб і ті інтеграли і теореми всілякі.