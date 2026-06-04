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Новости Сдача НМТ за границей
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Математику не будут убирать из обязательных предметов НМТ, - Лисовой

На НМТ не отменят обязательный тест по математике

Министерство образования и науки Украины категорически выступает против отмены математики как обязательного предмета на национальном мультипредметном тесте. В ведомстве считают, что НМТ должен проверять базовые навыки выпускников, в частности умение считать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр образования и науки Оксен Лисовой заявил во время брифинга журналистам в Киеве.

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МОН не поддерживает альтернативный законопроект

По словам министра, правительство уже подало законопроект о правилах вступительной кампании 2027 года, который сохраняет нынешнюю модель НМТ.

В то же время альтернативный законопроект предлагает сократить количество предметов тестирования и сделать математику предметом по выбору. Эту идею в Министерстве образования не поддерживают.

"Альтернативный законопроект, который предусматривает несколько иные условия в отношении математики, мы категорически не поддерживаем", – подчеркнул Лисовой.

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"Это не приведет к положительным изменениям"

Министр отметил, что НМТ призван проверять ключевые компетенции выпускников – умение читать, писать и считать.

По его мнению, исключение математики или истории Украины из перечня обязательных предметов является ошибочным решением.

"Отмена математики или истории, исключение их из обязательных предметов НМТ – это абсурд, это не приведет к каким-либо положительным изменениям для нас как для страны", – заявил глава МОН.

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Почему возникла дискуссия

Обсуждение разгорелось после начала основной сессии НМТ, которая стартовала 20 мая и продлится до 25 июня. В соцсетях часть участников тестирования жаловалась на сложность заданий этого года, в частности по математике.

На этом фоне, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, председатель подкомитета по вопросам высшего образования парламентского комитета Юлия Гришина вместе с группой народных депутатов зарегистрировала альтернативный законопроект №15254-1, который предусматривает изменение формата НМТ в 2027 году.

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Как проходит НМТ сейчас

В 2026 году абитуриенты сдают четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор.

Среди предметов на выбор – иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

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экзамены (153) ВНО (407) математика (34) Лисовой Оксен (66)
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Топ комментарии
+4
лісового краще прибрати.
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04.06.2026 17:31 Ответить
+2
на сьогодні, багатьом українців не так цікава доля математики, як мовне питання. не менше мільйона українців вже хочуть мати своєю державаною мовою - німецьку, зі знаннями її, мінімум на рівні В2, ну і українську, як одну з іноземних, рівень знання якої не особливо то іх хвилює )))) "робота, статус, громадянство"- гасла які прийшли на зміну старому троїстому слогану )))
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04.06.2026 17:35 Ответить
+2
«Вміння рахувати гроші» 🫰- це треба було уточнити.
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04.06.2026 17:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну - так - випускник повинен вміти рахувати - хотяби до 10 - ти
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04.06.2026 17:29 Ответить
Юрій Борисов сподобався ваш коментар в матеріаліПлан лагідного роззброєння країни

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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04.06.2026 17:38 Ответить
Дивна логіка. Тобто - обдаровані мають навчатися безкоштовно, а всі інші - платити за навчання у гірших школах?
Я навчався у ліцеї, куди був великий конкурс на вступ, і мої батьки платили за моє навчання, доки доти ліцей не знайшов спонсорів. І гроші, які платили мої батьки, йшли саме на доплати вчителям, щоб можна було переманити кращих.
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04.06.2026 17:57 Ответить
Це все що ви можете? Бачу, що грамотно писати ви не вмієте.
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04.06.2026 17:41 Ответить
лісового краще прибрати.
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04.06.2026 17:31 Ответить
Лісового прибрати, математику залишити
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04.06.2026 17:34 Ответить
цікаво,а якщо посадити на екзамен випускників середини 90х та цього року,які шанси що кожен з них здасть програму середньої школи 2000х??
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04.06.2026 17:32 Ответить
Зовсім некоректне порівняння - одні завершили навчання 30 років тому, інших останній рік тільки в і вчать як розв'язувати типові задачі мультипредметного тесту. Звикли до зума та ШІ, небагато хто дійсно щось знає, решту навчили як мавпочок вирішувати типові задачі.

А само рішення залишити математику обовязковим предметом - підтримую двома руками. Ще не вистачає щоб ми без продавців в АТБ залишились!
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04.06.2026 17:43 Ответить
не повірите я в початку 90 закінчив 11кл,і досі навіть рівняння в голові вирішую,а малі мої на папері важко вирішують завдання з тестів мого часу,освіту вбили якісно,так як і все інше.....
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04.06.2026 18:01 Ответить
на сьогодні, багатьом українців не так цікава доля математики, як мовне питання. не менше мільйона українців вже хочуть мати своєю державаною мовою - німецьку, зі знаннями її, мінімум на рівні В2, ну і українську, як одну з іноземних, рівень знання якої не особливо то іх хвилює )))) "робота, статус, громадянство"- гасла які прийшли на зміну старому троїстому слогану )))
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04.06.2026 17:35 Ответить
«Вміння рахувати гроші» 🫰- це треба було уточнити.
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04.06.2026 17:38 Ответить
математика це справа серйозна ,хтось з добродіїв дуже хоче українську освіту опустити до рівня , я тобі ,ти мені ...це прямо втідення саботажу ,я навіть не розумію, як таке могло взагалі звучати ,у московських вишах всі математикі професора, українці за походженням і не тількі !!!...
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04.06.2026 17:41 Ответить
хто дуже розумний нехай йде до профільніх навчальних закладів з посиленим викладанням матиматики. нафіга всіх дітей поголовно кошмарити отими інтегралами та теоремами?
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04.06.2026 17:47 Ответить
Математика - головна наука, королева всіх наук, а не профільний предмет. Що взагалі лишати у тих тестах, якщо прибрати звідти математику? Мову? І все? Тобто на загальних тестах перевагу матимуть ті, у кого схильність до вивчення мов над тими, у кого схильність до точних наук??
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04.06.2026 18:01 Ответить
А чим iх кошмарити? Тiктоком?)))
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04.06.2026 18:02 Ответить
Якось норм було. Мб тому, що в мене дідусь був викладачем фізмату, іноді захоплювався й таке мені викладав..)) а ще, давав задачі з підручників початку 20 століття, ті що з ятямі..досі лежать у шафі.

Всіх профільних шкіл на всіх невистачить, та і їздити через все місто не айс. Або будуть одні школи переповнені, інші напівпусті. Треба деякі предмети поглиблено вести факультативно, для бажаючих. У мене препод інформатики таке робив і викладач німецької, географ і історикиня (🤔). Дитина може сама собі обирати потрібні предмети, обирати - що їй потрібно: інтергали, артіклі, програмування чи ще щось інше
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04.06.2026 18:08 Ответить
та нашо взагалі та школа: хто хоче - хай вчиться, нафіга всіх дітей ото кошмарити аж 9 рочків
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04.06.2026 18:09 Ответить
Дійсно! І взагалі, достатньо 4 класи, щоб в межах сотні лічити навчився і абетку засвоїв. Ну і додав-відняв... Кому воно потрібно оте множити-ділити. І все, вперед, на панщину...
А то ж видумли якусь матИматику...
Курва, а потім здивовано так - а чого ж то в нас ні ракет, ні літаків? А ні телевізор свого чи авто...
Придурку, а для того ота матЕмати з фізикою потрібні. Щоб не дебіли малограмотні поголовно, щоб грамотні люди були, щоб і ті інтеграли і теореми всілякі.
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04.06.2026 18:10 Ответить
Хех, я в школі спав в обнімку з підручником Сканаві. Не буду брехати, шо все порішав, але відсотків 70 - точно. Жодної секунди не пожалкував.
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04.06.2026 18:02 Ответить
Пiдглядав у вiдповiдi?
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04.06.2026 18:05 Ответить
Конешно підглядав!
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04.06.2026 18:06 Ответить
Ми зі Сканаві з 6 чи 7 класу завдання виконували (перший розділ для початку тільки, там, де рівняння) у ліцеї. Але це не була самостійна ініціатива - там не всі завдання були обов'язковими, але ж їх все одно задавали вчителі. Якщо ви самостійно це робили незалежно від школи - то взагалі респект.
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04.06.2026 18:08 Ответить
Дивна навіть думка про те, що можна прибрати математику з мультипредметних тестів. А що там в такому разі залишиться? Тільки мова? Яка наука може бути важливішою за математику?
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04.06.2026 18:04 Ответить
 
 