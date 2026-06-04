Математику не будут убирать из обязательных предметов НМТ, - Лисовой

Министерство образования и науки Украины категорически выступает против отмены математики как обязательного предмета на национальном мультипредметном тесте. В ведомстве считают, что НМТ должен проверять базовые навыки выпускников, в частности умение считать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр образования и науки Оксен Лисовой заявил во время брифинга журналистам в Киеве.

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МОН не поддерживает альтернативный законопроект

По словам министра, правительство уже подало законопроект о правилах вступительной кампании 2027 года, который сохраняет нынешнюю модель НМТ.

В то же время альтернативный законопроект предлагает сократить количество предметов тестирования и сделать математику предметом по выбору. Эту идею в Министерстве образования не поддерживают.

"Альтернативный законопроект, который предусматривает несколько иные условия в отношении математики, мы категорически не поддерживаем", – подчеркнул Лисовой.

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"Это не приведет к положительным изменениям"

Министр отметил, что НМТ призван проверять ключевые компетенции выпускников – умение читать, писать и считать.

По его мнению, исключение математики или истории Украины из перечня обязательных предметов является ошибочным решением.

"Отмена математики или истории, исключение их из обязательных предметов НМТ – это абсурд, это не приведет к каким-либо положительным изменениям для нас как для страны", – заявил глава МОН.

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Почему возникла дискуссия

Обсуждение разгорелось после начала основной сессии НМТ, которая стартовала 20 мая и продлится до 25 июня. В соцсетях часть участников тестирования жаловалась на сложность заданий этого года, в частности по математике.

На этом фоне, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, председатель подкомитета по вопросам высшего образования парламентского комитета Юлия Гришина вместе с группой народных депутатов зарегистрировала альтернативный законопроект №15254-1, который предусматривает изменение формата НМТ в 2027 году.

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Как проходит НМТ сейчас

В 2026 году абитуриенты сдают четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор.

Среди предметов на выбор – иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

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