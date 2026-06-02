Новини Укриття в Україні
"Метро – не кемпінг": У Києві вимагають заборонити намети та матраци в укриттях під час тривог

У Києві розгорнулася дискусія щодо використання туристичних наметів та інших габаритних речей у метро під час повітряних тривог. Частина мешканців скаржиться, що такі конструкції займають значну площу на платформах і зменшують кількість місць для людей, які перебувають в укритті.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Станом на ранок 2 червня на сайті КМДА зареєстровано петицію №14277, у якій пропонується заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок, великих матраців та інших об’ємних речей для сну на станціях метро під час повітряних тривог.

Автори ініціативи зазначають, що такі предмети займають площу, на якій зазвичай можуть розміститися значно більше людей у сидячому положенні.

Аргументи ініціаторів

У тексті петиції йдеться, що на площі одного намету або матраца можуть розміститися від 4 до 10 осіб, тоді як фактично там перебуває лише 1-2 людини.

Також наголошується, що через нестачу вільного простору інші мешканці міста ‒ зокрема люди похилого віку, вагітні жінки та діти ‒ залишаються без місць для розміщення. Частина з них змушена перебувати на сходах ескалаторів, у переходах або біля входів до станцій, що, як підкреслюється в документі, створює додаткові ризики для здоров’я та безпеки.

У петиції підкреслюється, що укриття має бути рівнодоступним для всіх і не повинно перетворюватися на простір, який фактично використовується як кемпінг.

Що пропонують заборонити

Ініціатори петиції пропонують:

  • Заборонити розгортання туристичних наметів, надувних ліжок, матраців та інших великих засобів для сну, які займають значну частину платформ і проходів метро під час тривог.
  • Запровадити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 5 000 гривень із конфіскацією такого майна.
  • Зобов’язати поліцію та чергових на станціях контролювати дотримання правил, оперативно реагувати на порушення та складати адмінпротоколи.

Нагадаємо, 2 червня внаслідок масованої атаки РФ на Київ було пошкоджено щонайменше дев’ять багатоповерхових будинків, дві АЗС, поліклініку та дитячий садок. Наразі відомо про 4 загиблих, понад 60 постраждалих, серед них троє неповнолітніх.

Київ (4767) намети (4) петиція (32) укриття (123)
Топ коментарі
+13
метро, загальна і загальнодоступна територія, до матраців питань немає, а намети, це відокремлена, обособлена територія, тому наметам не місце в метро.
показати весь коментар
02.06.2026 12:47 Відповісти
+10
якась обіженка, яку в намет не пустили походу. щось ніколи не чув що у підземці "не вистачило місця".
показати весь коментар
02.06.2026 12:45 Відповісти
+10
Печально другое. Что эти 73% теперь затянули в метро и остальных. Которые в девятнадцатом году этот выбор не делали.
показати весь коментар
02.06.2026 13:12 Відповісти
Ти не " чув" а реально на стаціях людей не пускали у метро, то му що вільного місця небуло.
02.06.2026 12:55 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 12:55 Відповісти
Це в Іспанії так?
показати весь коментар
02.06.2026 13:10 Відповісти
Горькая эволюция куриных мозгов, выбравших Гетьмана ЗеБила. От"лишь бы не Порошенко!!!" И "хуже не будет!!"-до"в метро с палатками не пускать!!""..
02.06.2026 13:09 Відповісти
.
показати весь коментар
02.06.2026 13:09 Відповісти
Роі..с.н, що ти забув на українському сайті!? Сходи на страну с..у, там і картопелька дешевша.
02.06.2026 13:14 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:14 Відповісти
Натаха, тебас как там, в Испании, или куда ты там свалила-сегодня ночью не бомбили?
02.06.2026 13:27 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:27 Відповісти
Це вже друга серія, перша була у 2010 - між Ющенком та путіним обрали путіна.
02.06.2026 13:22 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:22 Відповісти
А відколи членограй став Гетьманом???
показати весь коментар
02.06.2026 13:24 Відповісти
С апреля девятнадцатого года. Когда поднял в верховной Раде булаву над своей носатой башкой
02.06.2026 13:28 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:28 Відповісти
Логічно.
показати весь коментар
02.06.2026 12:46 Відповісти
то нічого що в наметі можуть бути діти ? яких намет захищає від протягів .
02.06.2026 12:53 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 12:53 Відповісти
А тих людей, що на вулиці під час обстрілів залишиля, що " захищає"?
02.06.2026 12:56 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 12:56 Відповісти
що в Іспанії вже почались вуличні обстріли ? на вулиці людину захищає власна інтуїція і Бог !
02.06.2026 13:02 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:02 Відповісти
спекуляція дітьми - сама огидна річ.
показати весь коментар
02.06.2026 12:56 Відповісти
відсутність здорового глузду - сама жахлива річ .
показати весь коментар
02.06.2026 13:05 Відповісти
зелені тролі стараються....петиція не про те хто такий вова якому будують хатинку в династії...і не про те де наші протибалистичні та балистичні ракети під час обстрилів....а ти бач що найбільш пересичних цикавить...
02.06.2026 12:48 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 12:48 Відповісти
Про що мова, Лук'янівська- пусто це 00:21
показати весь коментар
02.06.2026 12:50 Відповісти
КабМіндічі зеленського та інша московська шушера, глибоко зтурбовані??? Їх корупція на крові упродовж 7 років та намет у Метрополітені, це серйозна загроза для рейтингу зелупня оманського!?!?
02.06.2026 12:53 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 12:53 Відповісти
Намет простий метод зберегти тепло, особливо актуально для дітей які сплять в укритті, прогріти величезний об'єм станції взимку, особливо в умовах нестачі енергії буде нереально, тож ця петиція "Це гірше аніж злочин. Це помилка" (с)
02.06.2026 12:55 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 12:55 Відповісти
Люди хотять виспатись перед роботою, тому і намети. До речі, як фюрер став антисемітом- після Першої світової по 12-14 годин розмальовував листівки. Кальтенбрунер в створених ним концтаборах встановив робочий день 12 годин. Як стільки ж пахати не виспавшись?
02.06.2026 12:55 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 12:55 Відповісти
тіпа "укромное" мєсто знайшли. стільці - ок, а намети - накуй. а ще краще: іти в ЗСУ, поки є вибір. цікаво, скільки тєрпіл сидить в тих наметах?
02.06.2026 13:12 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:12 Відповісти
Обмежень їм мало, так ще хочуть придумати самообмеження.
Цікаві люди
показати весь коментар
02.06.2026 13:14 Відповісти
Маніпуляція.
показати весь коментар
02.06.2026 13:15 Відповісти
Петицію писав по-любому якийсь нікчемний дегенеративний ЗЕскот. Замість того щоб вимагати у влади на 5й рік війни облаштувати нарешті нормальні підземні укриття - вони кидаються на власних співгромадян які облаштовуються з "комфортом" як у європейських безхатченків.
02.06.2026 13:17 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:17 Відповісти
Намети необхідні для щбереження тепла і запобігання хворобам, від великох кількості людей, в пергу чергу для дітей і матусь з немовлятамм. Влада могла б під час массованих обстрілів підганяти до станцій метро потяги, що б і місця для людей більше було і зручніше пересидіти обстріли! Але ж для декого, краще заборонити намети, ніж звертатися до дій влади Києва та керівництва метрополітену!
02.06.2026 13:19 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:19 Відповісти
пам'ятаю 1990-ті роки, цигани, чи то роми, облаштували на київському залізничному вокзалі табір, усі вікна були зайняті їх спальнями у залах очікування тхнуло сечею, калом, їжею і ще бог знає чим, міліція не реагувала, втомленим пасажирам в таких умовах доводилося чекати поїздів, тому на станціях метро - матраци принесли, не на камінні ж сидіти чи лежати - так (після тривоги заберуть із собою), палаткам - ні, ніяких таборів із застовбиченими "місцями" на майбутні тривоги
02.06.2026 13:40 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:40 Відповісти
Блд: ви вже зовсім охриніли? Вам мало метро? Шо за жибілзм, украінці в своєму стилі
02.06.2026 13:48 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 13:48 Відповісти
Забороняти це не мішки тягати, а тим більше не думати головою.
Якщо не вистачає площі, то треба вирішувати це питання, а не рубати людям ноги, щоб більше на квадратний метр влазило.
Взяти платформи від старих вагонів і зварити конструкцію з розкладною платформою, поставити на запасні шляхи. Почалася тривога, - затягнули на станцію, розклали за 30хв і місця стало в 2 рази більше. Можна простіше, старі вагони заганяти і хай в них люди розміщаються. Залишається питання вентилювання, але його теж можна при бажанні частково вирішити.
показати весь коментар
02.06.2026 14:03 Відповісти
А чого ніхто не вимагає будівництва нормальних бомбосховищ, для людей під час обстрілів.
02.06.2026 14:14 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 14:14 Відповісти
То чудо, що петицію написало, хай зайде та й сяде на холодну бетонну підлогу! Через скільки часу прийдуть проблеми в тіло? Аби ляпнуть щось!
02.06.2026 14:38 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2026 14:38 Відповісти

