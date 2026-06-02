"Метро – не кемпінг": У Києві вимагають заборонити намети та матраци в укриттях під час тривог

У Києві розгорнулася дискусія щодо використання туристичних наметів та інших габаритних речей у метро під час повітряних тривог. Частина мешканців скаржиться, що такі конструкції займають значну площу на платформах і зменшують кількість місць для людей, які перебувають в укритті.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Станом на ранок 2 червня на сайті КМДА зареєстровано петицію №14277, у якій пропонується заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок, великих матраців та інших об’ємних речей для сну на станціях метро під час повітряних тривог.

Автори ініціативи зазначають, що такі предмети займають площу, на якій зазвичай можуть розміститися значно більше людей у сидячому положенні.

Аргументи ініціаторів

У тексті петиції йдеться, що на площі одного намету або матраца можуть розміститися від 4 до 10 осіб, тоді як фактично там перебуває лише 1-2 людини.

Також наголошується, що через нестачу вільного простору інші мешканці міста ‒ зокрема люди похилого віку, вагітні жінки та діти ‒ залишаються без місць для розміщення. Частина з них змушена перебувати на сходах ескалаторів, у переходах або біля входів до станцій, що, як підкреслюється в документі, створює додаткові ризики для здоров’я та безпеки.

У петиції підкреслюється, що укриття має бути рівнодоступним для всіх і не повинно перетворюватися на простір, який фактично використовується як кемпінг.

Що пропонують заборонити

Ініціатори петиції пропонують:

Заборонити розгортання туристичних наметів, надувних ліжок, матраців та інших великих засобів для сну, які займають значну частину платформ і проходів метро під час тривог.

Запровадити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 5 000 гривень із конфіскацією такого майна.

Зобов’язати поліцію та чергових на станціях контролювати дотримання правил, оперативно реагувати на порушення та складати адмінпротоколи.

Нагадаємо, 2 червня внаслідок масованої атаки РФ на Київ було пошкоджено щонайменше дев’ять багатоповерхових будинків, дві АЗС, поліклініку та дитячий садок. Наразі відомо про 4 загиблих, понад 60 постраждалих, серед них троє неповнолітніх.