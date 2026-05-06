Укрзалізниця встановить понад 800 модульних укриттів через зростання атак

Укрзалізниця розгортає понад 800 модульних укриттів через атаки РФ. Одне з них на Харківщині врятувало провідницю під час удару дроном.

"Через зростання атак на залізницю Укрзалізниця посилює захист працівників — по всій країні розгортає мережу мобільних укриттів. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії", - ідеться в повідомленні.

Насамперед такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях: біля критично важливих об’єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ.

Такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги й захищають від уламків під час обстрілів. І це не теорія — вчора таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном.

Ця ініціатива є частиною Плану стійкості Укрзалізниці, щоб навіть у складних умовах забезпечувати безперервний рух і максимально захищати людей.





Нагадаємо, лише від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.